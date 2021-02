Einträge im Handelsregister Kanton Luzern zählt erstmals über 30'000 Unternehmen Trotz Corona sind auch 2020 im Kanton Luzern fleissig neue Firmen eingetragen worden. Das freut Wirtschaftsförderer Ivan Buck. Er kritisiert eine Studie zur Steuerstrategie als zu einseitig. Alexander von Däniken 17.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

30'266 Unternehmen zählt der Kanton Luzern per Ende 2020. Damit sind 1114 Firmen mehr im Handelsregister eingetragen als 2019, wie die Wirtschaftsförderung Luzern auf Anfrage mitteilt. Das Wachstum im Coronajahr ist deutlich stärker als im nationalen Durchschnitt; vor allem die Neugründungen stechen mit einem Plus von 10 Prozent gegenüber schweizweit 5 Prozent hervor.

Alles anzeigen

«Dass der Kanton Luzern gerade in der herausfordernden Coronazeit einen Rekord an Unternehmen kommunizieren kann, ist sehr erfreulich», sagt Ivan Buck, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern. Dass gerade im schwierigen Jahr so viele Firmen gegründet worden sind, begründet Buck mit den Chancen, die in der Krise gesehen werden: «Manche Unternehmer erhoffen sich einen Vorsprung für die Zeit nach Corona.»

Studie: Senkung der Steuern hat sich nicht ausbezahlt

Nun wirkt die Rekordzahl an Handelsregister-Einträgen etwas befremdlich vor dem Hintergrund, dass sich die Luzerner Steuerstrategie gemäss einer aktuellen Studie nicht ausbezahlt hat. Demnach hat die Senkung der Unternehmensgewinnsteuern bei den Firmen zwar eine Dynamik ausgelöst, diese war aber bisher zu schwach, um die Steuererträge zu kompensieren.

Steckt also hinter dem quantitativen Wachstum zu wenig Qualität? Ivan Buck verneint. Erstens beziehe sich die Studie auf einen Zeitraum bis 2017, während namhafte Ansiedlungen erst danach registriert werden konnten; zum Beispiel durch das Medtech-Unternehmen Fresenius Kabi vor einem Jahr, die amerikanische Pharmafirma Organon oder Sportartikel-Hersteller Adidas in diesem Jahr. Zweitens greife der Fokus der Studie auf die Firmensteuereinnahmen zu kurz.

Denn mit den Unternehmen würden auch natürliche Personen hierher ziehen. «Rund 50 Prozent der 1000 Angestellten der Pharmafirma MSD wohnen im Kanton Luzern und zahlen hier auch ihre Steuern», sagt Ivan Buck, und fügt an: «Auch bei Adidas sind es gut 50 Prozent der Belegschaft, die aus den Niederlanden in den Kanton Luzern zogen und hier Steuern bezahlen.» Und das seien zu einem grossen Teil gute Löhne, die hier versteuert würden.

Rund die Hälfte der Angestellten der Pharmafirma MSD bezahlt laut der Wirtschaftsförderung Luzern im Kanton die Steuern.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 26. Januar 2021)

Drittens sei die Steuerbelastung für Firmen zwar ein Hauptgrund, damit der Kanton Luzern überhaupt auf den Radar eines Unternehmens

komme – danach seien aber andere Faktoren wichtiger. Das Bildungsumfeld mit Universität und Hochschule zum Beispiel. Aber auch die Lage und Erreichbarkeit. In beiden Bereichen sind Grossprojekte geplant: bei der Bildung zum Beispiel der Campus Horw, bei der Erreichbarkeit Durchgangsbahnhof und Bypass. Diese «Generationenprojekte» seien schon jetzt starke Argumente, sagt Ivan Buck: «Wenn ich einem Unternehmen in Kriens Mattenhof, Rothenburg oder Root mögliche Räume zeigen und sagen kann, dass die Erreichbarkeit noch besser wird, ist das immer gut.»

Beim grössten Teil der im Handelsregister eingetragenen Unternehmen handelt es sich um Aktiengesellschaften und GmbH. Diese beiden Organisationsformen machen rund zwei Drittel aus. Es folgen die Einzelfirmen und mit einigem Abstand Stiftungen, Genossenschaften und Kollektivgesellschaften.

Studienautor schliesst weitere Faktoren nicht aus

David Staubli hat zusammen mit Matthias Krapf die besagte Studie verfasst. «Es stimmt, dass unsere Schätzung ausschliesslich Aussagen über die Einnahmen der Unternehmenssteuern zulässt», sagt Staubli. «Wir schreiben auch, dass die Unternehmenssteuersenkung auch Impulse auf die Einnahmen anderer Steuerarten auslösen kann, etwa der Einkommens- oder Vermögenssteuern.» Was die zeitliche Dimension betreffe, liegen die verwendeten Daten bisher nur bis und mit 2017 vor.

Generell habe sich die Ausgangslage seit dem 1. Januar 2020 verändert. Da ist die nationale Steuerreform STAF in Kraft getreten. Dass der Kanton Luzern mit seinen Steuerreformen hierzu Vorarbeit geleistet hat, wie der Regierungsrat stets erklärt, ist laut Staubli möglich. Durch die STAF seien Privilegien für Statusgesellschaften weggefallen, was die Ausgangslage im kantonalen Steuerwettbewerb verändert habe. Die Auswirkungen der STAF werden sich erst in einigen Jahren abschätzen lassen. Der Ökonom und ehemalige GLP-Kantonsrat hält fest, dass die Studie ein wissenschaftlicher Beitrag ist. Ob sich die Steuerreform gelohnt habe, hänge von weiteren Faktoren ab und bleibe letztlich eine politische Frage.

Hier präsentieren David Staubli und Matthias Krapf ihre Studie.