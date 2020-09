Porträt Hans Aregger: Der Horwer Botschafter der unverfälschten Volksmusik ist 90-jährig

Er hat dieses Genre in der Schweiz stark geprägt. Die Klarinette war sein Markenzeichen. Jetzt feiert Hans Aregger einen runden Geburtstag und verrät, was er sich auch heute noch täglich gönnt.

Monika van de Giessen 14.09.2020, 05.00 Uhr

Botschafter der Volksmusik: Hans Aregger zuhause in Horw.

Bild: Boris Bürgisser

(13. September 2020)

Bei guter Gesundheit feiert heute Hans Aregger seinen 90. Geburtstag. Die Klarinette, die Hans Aregger während Jahrzehnten begleitete, hat er vor einigen Jahren beiseitegelegt. «Im Alter von 82 habe ich aufgehört zu spielen und die Klarinette und das Saxofon weggegeben. Bei mir steht kein Blasmusikinstrument mehr im Musikzimmer», sagt Aregger.

Dennoch haben Ländlermusik und Jodelgesang für den Horwer einen hohen Stellenwert und sind noch immer eine Herzensangelegenheit. Eines zeichnet den Vollblutmusiker besonders aus: Er ist kein unnahbarer Star, sondern ein liebenswürdiger Mensch, volksverbunden, stets freundlich und dankbar für alles. Dankbar auch, dass er heute, im Kreise seiner Liebsten seinen 90. Geburtstag feiern kann.

Er trat über Jahrzehnte täglich im Casino auf

Während Jahrzehnten war Aregger ein Botschafter der traditionellen, unverfälschten Volksmusik. Während 32 Jahren trat der Ländlermusiker jeweils von April bis Oktober täglich im Chalet des Casinos Luzern auf und erfreute mit seiner Musik und dem Jodelgesang Tausende von Touristen aus allen Ländern. Immer an seiner Seite: seine Ehefrau Lina Aregger-Schiess. Als bekannte Jodlerin trug sie wesentlich zum Erfolg bei.

Hans Aregger hat 500 Titel für Ländlermusik geschrieben. Dazu kommen noch 122 Jodellieder für Solo, Duett, Terzett, Quartett und Chor. Für viele Ländlermusikanten und Jodler ist er ein Vorbild. Ob er heute noch mitten in der Nacht aufstehe, um zu komponieren, wollten wir von ihm wissen. «Nein, ich komponiere nicht mehr. Man wird mit der Zeit leer», gesteht der 90-Jährige. Und was möchte die Volksmusiklegende den jungen Ländlermusikanten mit auf den Weg geben? Aregger sagt:

«Für einen älteren Menschen ist es schwierig, Ratschläge zu erteilen. Ich bin indes der Meinung, dass jeder das machen soll, was ihm passt und was ihm Spass macht, auch wenn es manchmal nicht allen gefällt.»

Der Horwer sah es stets als seine Aufgabe, die traditionelle Musik und das Jodelliedgut zu pflegen. «Unsere Musik ist Kultur, zu der man Sorge tragen sollte», erklärte er in einem früheren Interview. Heute geht der Musiker, Komponist und Dirigent den Tag etwas ruhiger an. Er geniesst die gemeinsame Zeit mit seiner Gattin Lina und seinen Kindern und Enkelkindern. Viel Freude hat er auch an seinem Garten. Eine weitere Leidenschaft ist das Jassen mit Musikerkollegen. «Leider ist das im Moment wegen des Coronavirus nicht möglich.» Der Schottisch «Schnupf esch Trumpf» ist eine seiner bekanntesten Kompositionen. Das Stück zeigt eine weitere Leidenschaft des Horwers: «Täglich einen Schnupf, den genehmige ich mir heute noch», verrät der 90-Jährige.

Zahlreiche Auszeichnungen erhalten Areggers musikalische Laufbahn begann im Jahr 1946 als Klarinettist in der Feldmusik Horw. Mit der Gründung der eigenen Ländlerkapelle im Jahr 1950 begann der Aufstieg des Volksmusikanten Aregger. Diversen Jodlerklubs stand er als musikalischer Leiter vor. Aregger hat im Bereich der Volksmusik mehrere Auszeichnungen erhalten: Kulturbatzen der Gemeinde Horw, goldener Tell, goldener Violinschlüssel, Prix Walo. (mvg)