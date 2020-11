«Es ist eine spezielle Gemeindeversammlung», begrüsste Gemeindepräsident Hans Elmiger am Montagabend die 31 anwesenden Stimmberechtigten. Einerseits wegen Corona (Maskenpflicht, kein Apéro), insbesondere aber weil es wegen der Fusion mit Hitzkirch die letzte ordentliche Gemeindeversammlung war. Damit endet für Altwis die rund 200-jährige Geschichte als selbstständige Gemeinde. Um die Abstände besser einhalten zu können, fand der Anlass in der Aula des Schulhauses Ermensee statt. Die Jahresrechnung 2019 mit einem Plus von rund 152'000 Franken wurde einstimmig genehmigt, ebenso die Abrechnung des Sonderkredits für die Ortsplanung. Zugestimmt wurde zudem dem Vertrag, der Brunnengenossenschaft Buchwald die Quellenrechte, die Brunnstuben und das Reservoir Paradies mit den zugehörigen Leitungen zu übertragen.

Letzte Gelegenheit am 15. Dezember

Wer übrigens nochmals am Altwiser Politikgeschehen teilhaben will, erhält am 15. Dezember die allerletzte Gelegenheit dazu. An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung wird über eine Teilrevision der Ortsplanung befunden.