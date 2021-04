Einer, der Hans Küng sehr gut kannte, ist der Theologe Lukas Niederberger, der die Geschäftsstelle der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft leitet. Er stand seit fast 20 Jahren im regelmässigen Kontakt zu Küng.

«In den letzten 2000 Jahren gab es viele Persönlichkeiten, die gescheite Bücher über Gott, Christus, den Glauben und die Kirche verfasst haben», schreibt Niederberger auf Anfrage. Die meisten von ihnen seien ausserhalb von Theologie und Kirche kaum bekannt. «Anders Hans Küng: Er begleitete die deutsche Regierung auf Reisen in den Orient, trat an der UNO in New York und am WEF in Davos auf.» Die Prinzipien des von ihm formulierten Weltethos bilden eine allgemeine und praktische Basis für ein vernünftiges Menschsein und eine Welt des Friedens durch Dialog zwischen den Religionen, deren fundamentale Erneuerung er gefordert habe.

«Leider haben die Päpste Paul VI., Johannes Paul II. und Benedikt XVI. in Küngs Kirchenkritik nicht seine tiefe Liebe und Sorge um die von Jesus gestiftete Gemeinschaft erkannt, sondern nur einen unbequemen Wadenbeisser. Was wiederum Küng tief verletzte.» Dass Küng kirchliches Lehr- und Schreibverbot erhielt, habe es ihm zwar ermöglicht, das Projekt Weltethos zu entwickeln, während seine Kollegen in Tübingen Prüfungen abnehmen mussten. «Aber er verstand sich zeitlebens als Kirchenmensch», so Niederberger. «Es bleibt zu hoffen, dass die Samen, die Hans Küng pflanzte, noch lange Zeit und immer weiter gedeihen werden.» (sma)