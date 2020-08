Porträt «Wir gelten schon ein bisschen als Spinner» – Ehepaar eröffnet Harley-Davidson-Museum in Rickenbach Von schweren Motoren, speziell verpackten Jack-Daniel's-Flaschen und filigranen Modelleisenbahnen – die Rickenbacher Alfons und Susanne Schneuwly sammeln seit 30 Jahren Accessoires von Harley-Davidson. Sie zeigen in ihrem eigenen Museum, für was sie leben. Salome Erni 10.08.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Um so viel zu sammeln, muss man schon ein bisschen spinnen», erklären Susanne und Alfons Schneuwly ihre Sammelleidenschaft. Zu ihrem Reich gehören unter anderem 150 Weihnachtskugeln, Finken, Modellautos, Feuerzeuge, Füllfederhalter, Sparschweine, Eisenbahnen, WC-Deckel, bemalte Figuren, 170 (ungeöffnete) Flaschen Jack Daniel's und Parfums – alles mit einem Harley-Davidson-Zeichen versehen. Seit 30 Jahren ist das Ehepaar auf Bikertreffs und in Shops überall auf der Welt auf der Suche nach Spezialeditionen und Harley-Davidson-Artikeln.

Jedes Objekt hat einen Bezug zu Harley-Davidson – meist ist es sogar mit dem Logo versehen. Bilder: Dominik Wunderli (Rickenbach, 22. Juli 2020)

In der eigenen Ausstellung zeigt das Paar in hölzernen Vitrinen, für was ihre Herzen schlagen. Sämtliche Gegenstände hinter den Glasfronten sind brandneu und oft noch originalverpackt. Occasionen haben sie keine, erklärt das Ehepaar stolz. Dafür nennen sie viele limitierte Editionen und heute nicht mehr käufliche Objekte ihr Eigen. Hinter jedem Gegenstand steckt eine persönliche Geschichte, sei es der Lastwagen mit Brummgeräuschen als Hochzeitsgeschenk, eine liebe Karte oder die persönliche Besuchseinladung der Jack-Daniel's-Fabrik in Tennessee USA.

Susanne und Alfons Schneuwly sammeln bereits seit 30 Jahren.





Sammler mit Leib und Seele

«Schau mal, das ist cool. Und das da, das müssen wir haben», hätten die beiden immer wieder zueinander gesagt, berichten sie. So kam eine Sammlung zusammen, ohne dass das Ehepaar Schneuwly diese je gezielt anlegen wollte. Oft stösst ihre Leidenschaft auf wenig Verständnis: «Das ist alles totes Kapital» oder «Harley-Davidson macht damit nur Geld» hören sie.

Dass die Accessoires für den Motorradhersteller grosse Einnahmen generieren, bestreiten sie nicht. Sie wiederholen oft, dass man für so eine intensive Sammeltätigkeit wie die ihre schon ein bisschen spinnen müsse. Susanne Schneuwly sagt zu ihrem Mann gewandt: «Doch wir haben einfach den Plausch am Ganzen.» Die Faszination fürs Sammeln sei, etwas zu besitzen, das andere nicht haben und so auch nicht mehr zu kaufen sei.

Die handbemalte Plastik eines Töfffahrers gehört zu einer limitierten Edition. Das Ehepaar Schneuwly hat den Maler persönlich getroffen.





«Ich war kein Bibeli»

Ihr Bekenntnis zu Harley-Davidson sei für Susanne Schneuwly eine Kehrtwende in ihrem Leben gewesen, denn zum Motorradfahren kam die damalige Bankangestellte vor über dreissig Jahren erst durch ihren Ehemann. Von seiner Leidenschaft zeugen die Tattoos, die langen Haare, die Bikerklamotten und die obligate Zigarette. Susanne Schneuwly hingegen trägt keine Tattoos und keine Lederweste, ist aber ebenso begeistert vom Lebensgefühl der Harley-Fahrerinnen und -Fahrer. Nur hinten mitzureiten, sei für sie nie in Frage gekommen: «Ich war kein Bibeli!» Für lange Zeit seien die beiden jedes Wochenende unterwegs gewesen.

Das Paar teilt die Leidenschaft für Harley-Davidson, seit sie sich kennen.





Heute sind ihnen lange Trips gesundheitlich nicht mehr möglich, doch die beiden mittlerweile Pensionierten zehren immer noch von ihrer Vergangenheit auf dem Töffsattel. Der ehemalige Strassenarbeiter Alfons Schneuwly sagt:

«Wir haben den Mythos gelebt – und mussten dafür auf anderes verzichten.»

Ihr Hobby ist nicht gerade günstig, gibt das Paar zu. Deshalb gehe es nur, weil beide die Begeisterung teilen. «Wir ziehen beide am gleichen Strang», sagt Alfons Schneuwly. Ansonsten hätten die teure Ausrüstung, die langen Touren und die Sammelleidenschaft beim anderen Partner wohl zu Unzufriedenheit geführt, geben sie zu bedenken.

Die Leidenschaft für Harley-Davidson hört auch im Garten nicht auf: Hier steht ein Motor aus Marmor.



Museum war ein Kriterium beim Hauskauf

Niemand würde vermuten, dass sich im eingeschossigen Anbau des Rickenbacher Wohnhauses eine ganze Sammlung verbirgt. Das einzige Zeichen für die spezielle Funktion ist das Harley-Davidson-Logo an der orangen Hauswand. Vor zwei Jahren kaufte das Ehepaar Schneuwly ihr heutiges Haus, in diesem Frühjahr wurde der zusätzliche Raum für die Harley-Davidson-Ausstellung realisiert. «Beim Hauskauf kam für uns nur ein Gebäude in Frage, bei dem das Museum angebaut werden konnte», sagt Susanne.

Der Eingang zum Museum liegt an der Rückseite des Wohnhauses. Direkt daneben ist die Garage, der Winterplatz für die geliebte Harley. Beim Eintritt steigt der Duft nach neu verbauten Spanplatten in die Nase. Über Dachfenster dringen Luft und Licht in den 80 Quadratmeter grossen Raum. Eine schwere Sitzgruppe aus Holz und Gusseisen lädt in der Mitte des Raumes zum Sitzen ein, selbstverständlich mit Harley-Davidson-Emblem versehen.

Der neue Anbau wurde eigens für das Museum gebaut.





Vor dem Errichten des separaten Anbaus mussten die Liebhaberstücke in 60 Ikea-Schachteln schlummern. Nun sind sie sorgfältig arrangiert und bereit für interessierte Besucher. «Wir konnten uns zu Beginn gar nicht vorstellen, dass Leute unsere Ausstellung sehen wollen», sagt Susanne Schneuwly. Für private Anfragen sind sie aber jederzeit offen und freuen sich, Gästen ihre Leidenschaft zu zeigen. In der Szene habe sich ihr Museum bereits herumgesprochen und auch viele Nachbarn durften sie in der Stöckenstrasse 6 bereits begrüssen.

Alles anzeigen

Aus der Schachtel in die Ausstellung

Die Schneuwlys kennen niemanden, der eine ähnliche Sammlung in der Schweiz besitzt. Selbst Bikeshops seien erstaunt, welche Kuriositäten Harley-Davidson im Laufe der Zeit produzierte und was das Ehepaar alles sein Eigen nennen darf. «Wer weiss schon, dass es Harley-Davidson-Modelleisenbahnen gibt», sagt Susanne Schneuwly.

Sie deutet in die hintere Ecke des langgezogenen Raumes und erzählt von ihren Zukunftsplänen. Dort soll demnächst ein Tisch entstehen, damit die Eisenbahn ihrer Verpackung entfliehen und ihre Runden drehen kann. Alle Exponate in der Auslage seien ausserdem locker angeordnet, «damit noch Platz geschaffen werden kann», so die Motorradfans. Denn Alfons Schneuwly bringt von seinen Ausfahrten immer neue Fundstücke mit und besonders um die Weihnachtszeit wird das Paar wieder losziehen, um in Shops Spezialeditionen und Sammlerstücke aufzuspüren.

Für Susanne und Alfons Schneuwly ist die Sammlung noch nicht abgeschlossen, laufend kommen neue Gegenstände hinzu.





Die Harley-Davidson-Sammlung ist in Rickenbach unter Voranmeldung für Besuche offen. Kontakt via schneuwly5@hotmail.com oder 041 620 28 70.

Weitere Bilder aus dem Museum:

Die Harley-Davidson-Accessoires sind in langen Vitrinen ausgestellt. Mit dem Töff um die Kurve sausen– das machte auch das Ehepaar Schneuwly jahrelang.

Susanne und Alfons Schneuwly sammeln bereits seit 30 Jahren.



Unten sind die originalverpackten Harley-Davidson-Eisenbahnen, oben Mitbringsel von ihren Reisen in den USA.



Die gesammelten Objekte sind teilweise filigran gearbeitet.



Jedes Objekt hat einen Bezug zu Harley-Davidson – meist ist es sogar mit dem Logo versehen.

Die handbemalte Plastik eines Töfffahrers gehört zu einer limitierten Edition. Das Ehepaar Schneuwly hat den Maler persönlich getroffen.



Das Paar teilt die Leidenschaft für Harley-Davidson, seit sie sich kennen.

In den Vitrinen sind viele Liebhaberstücke vereint. Für Susanne und Alfons Schneuwly ist die Sammlung noch nicht abgeschlossen, laufend kommen neue Gegenstände hinzu.



Der neue Anbau wurde eigens für das Museum gebaut.





Die Leidenschaft für Harley-Davidson hört auch im Garten nicht auf: Hier steht ein Motor aus Marmor.