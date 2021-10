Frontalkollision in Hasle fordert zwei Verletzte

Hasle Frontalkollision fordert zwei Verletzte Am Mittwochabend prallten auf der Kantonsstrasse zwei Autos aufeinander. Zwei Personen mussten ins Spital gefahren werden, der Sachschaden beträgt rund 40'000 Franken. 07.10.2021, 11.15 Uhr

Am Mittwochabend fuhr eine Autofahrerin auf der Kantonsstrasse von Schüpfheim kommend in Richtung Hasle. Auf der Höhe Unterbodnig wollte sie nach links in das Gewerbegebiet einbiegen, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Dabei kollidierte sie jedoch frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Durch den Aufprall wurde ihr Auto auf die in Richtung Hasle führende Strassenhälfte geworfen. Dabei prallte ihr Auto gegen die Frontecke eines stillstehenden Lieferwagen.