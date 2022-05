Hasle: Frontalkollision zwischen Auto und Lastwagen

Hasle Zwei Personen bei Frontalkollision zwischen Auto und Lastwagen verletzt Auf der Kantonsstrasse K10 ist es im Gebiet Hinterdorf zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Der Autofahrer musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die K10 war für rund vier Stunden gesperrt. 06.05.2022, 11.03 Uhr

Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in den Lastwagen. Bild: Luzerner Polizei

Ein Autolenker fuhr am Donnerstagnachmittag von Hasle in Richtung Schüpfheim. Kurz vor 15 Uhr geriet der Fahrer mit seinem Auto im Gebiet Hinterdorf aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen.