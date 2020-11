Die Luzerner Fasnachtsplakette 2021 ist da – sie steht symbolisch für «Umarmungen, die uns in der aktuellen Zeit fehlen» Zum 70. Mal präsentiert das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) die neue Plakettenkollektion für die Fasnacht 2021. Entworfen hat sie in diesem Jahr der Künstler Roger Stalder aus Sursee. 11.11.2020, 11.11 Uhr

(stg) Aus aktuellen Gründen konnte die Plakette nicht in gewohntem, öffentlichen Rahmen vorgestellt werden, wie das LFK am Mittwoch mitteilt. Die Fasnachtsplakette 2021 des Lozärner Fasnachtskomitees LFK hat der Surseer Künstler Roger Stalder gestaltet. Er gewann den Wettbewerb zur Gestaltung zum ersten Mal.

Und so sieht sie aus, die neue LFK-Plakette: Ein Narr umarmt symbolisch die Fasnacht in der Form eines «Huereaffes» und einer Tuba.

LFK

«Dies drückt das Herzblut zur Fasnacht ebenso aus wie die Umarmungen, die uns in der aktuellen Zeit durchaus fehlen»

, heisst es in der Mitteilung weiter.

Umarmung steht für die Coronazeit

Der Huereaff auf der Plakette diene als Hinweis des 70. LFK-Geburtstages – die Tuba, stehe für die kakophonischen Klänge während der närrischen Tage. Bewusst sei die schwierige, prägende Coronazeit mit dieser Umarmung dargestellt worden – mit dem unbändigen Wunsch, miteinander die Fasnacht 2021 erleben und geniessen zu können.

Roger Stalder’s Umarmung soll aber auch Symbol und Zeichen für alle Fasnächtler darstellen: Die pandemische Situation hat sich nicht verbessert. Darum sollen nun alle Fasnächtler zusammenhalten und sich für die «wohl sehr reduzierte Fasnacht 2021 solidarisieren». Das wird im Jahr 2021 aber wohl kaum möglich sein. Ende Oktober hat der Luzerner Stadtrat die Fasnacht 2021 definitiv abgesagt.

Wie alle Jahre gibt es die LFK-Plaketten in Kupfer, Silber, als nummerierte Goldplakette bzw. Goldpin, sowie Silberpin zu kaufen. Zusammen mit der Plakette lanciert das LFK erstmals ein über 120-seitiges Fasnachts-Magazin, mit umfassenden Geschichten rund um die Luzerner Fasnacht, Interviews von Fasnachts-Persönlichkeiten und der Vorstellung verschiedener Fasnachts-Protagonisten. «Wenn wir schon nicht wie gewohnt die Fasnacht 2021 geniessen können, liefern wir die Fasnacht eben nach Hause», wird der LFK-Präsident zitiert.

Die Kupfer- und Silberplaketten sowie der Pin werden an ausgewählten Samstagen im Januar von den blau gewandeten Verkäufern auf der Strasse verkauft. Die Plaketten und Pin in Gold sowie das Fasnachts-Magazin können via LFK-Homepage bestellt werden. Die Plaketten und das Fasnachts-Magazin werden ab Ende Dezember 2020 ausgeliefert.