Hauptstrasse durch Kriens soll ein attraktiver Lebensraum werden

Stadtzentrum, Flanier- und Einkaufsmeile, Freizeit- und Kulturraum: Die Hauptstrasse, die Kriens vom Kupferhammer bis Renggloch durchzieht, soll eine attraktive Lebensader der Stadt sein. Der Stadtrat hat am Donnerstag ein Entwicklungskonzept für die Luzerner- und Obernauerstrasse vorgestellt. 28.05.2020, 11.00 Uhr

Die Hauptachse Luzernerstrasse (Bild) und Obernauerstrasse in Kriens sollen attraktiver werden. Bild: Nadia Schärli (14. Oktober 2019)

(sda) Ziel sei es, den Lebensraum entlang des Rückgrats von Kriens bewusst zu gestalten und aufzuwerten, teilte der Stadtrat mit. Das Konzept, über das der Einwohnerrat im Juni beraten werde, solle danach in einer Ortsplanungsrevision umgesetzt werden.

Die Luzerner- und Obernauerstrasse verfügen auf ihrer ganzen Länge über verschiedene Funktionen. Die Verkehrsachse führt durch Vorstadtquartiere und durchs Zentrum bis in den ländlichen Raum hinein. Das Konzept sei eine Orientierungshilfe, wie mit dem Lebensraum in diesen Gebieten und in den dahinterliegenden Quartieren umgegangen werden könne, teilte der Stadtrat mit.

Alles anzeigen

Der Abschnitt zwischen Hofmatt und Schappecenter soll eine Flaniermeile mit gewerbefreundlichem Umfeld sein. Entlang der Strasse soll es Kleingewerbe mit Laufkundschaft und Läden für die Grundversorgung geben.

Alles anzeigen

Die geplante Aufwertung der Achse Luzerner- und Obernauerstrasse ist auch eine Reaktion auf die grossen baulichen Veränderungen in den Krienser Gebieten Mattenhof und Grosshof. Das Konzept versuche, ein Bewusstsein zu entwickeln für unterschiedliche Funktionen und Aufgaben dieser Räume, schreibt der Stadtrat. Kriens solle sich mit mehreren Zentren mit zu ähnlichen Angeboten nicht selber schwächen.