Hauptstrasse Totalschaden bei Unfall zweier Autos in der Stadt Luzern Bei einem Unfall in der Stadt Luzern ist Schaden in der Höhe von 80'000 Franken entstanden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. 03.05.2022, 13.38 Uhr

Ein Autofahrer war am Dienstagmorgen gegen 7.25 Uhr auf der Hauptstrasse vom Seetalplatz her Richtung Luzerner Innenstadt unterwegs, als er im Baustellenbereich kurz vor der Einmündung des Grenzwegs auf die Gegenfahrbahn geriet. Er prallte mit der vorderen linken Seite gegen die linke hintere Seite eines entgegenkommenden Fahrzeugs.

Bilder: Luzerner Polizei (Luzern, 3. Mai 2022)

In der Folge krachte das Auto in die Baustellenabschrankung und eine Mauer. Beim entgegenkommenden Auto wurde durch den Aufprall ein Hinterrad abgerissen, das Fahrzeug prallte ebenfalls in die Baustellenabschrankung.

Glücklicherweise wurde laut Angaben der Luzerner Polizei beim Unfall niemand verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen allerdings ein Totalschaden in der Höhe von rund 80’000 Franken. Aufgrund des Unfalls kam es zwischen dem Seetalplatz und dem Kreuzstutz zu Verkehrsbehinderungen. (rem)