Hausärztemangel: Weitere kantonale Projekte sind nötig

Kommentar Der Kanton Luzern kann den Hausärztemangel nicht alleine lösen – darum sind weitere Projekte nötig Eigentlich liegt es an der nationalen Politik, griffige Massnahmen gegen fehlende Hausärzte zu treffen. Trotzdem ist es richtig, dass der Kanton Luzern in die Bresche springt. Jessica Bamford 10.05.2022, 05.00 Uhr

Es ist erfreulich, dass der Kanton Luzern mit zwei Ausbildungsprogrammen 65 junge Hausärztinnen und Hausärzte gewinnen konnte. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag für die medizinische Grundversorgung.

Der absehbare Mangel ist aber so gross, dass die bereits umgesetzten Programme nicht ausreichen. Die Lage bleibt angespannt - nicht nur im Kanton Luzern. Es fehlt in der ganzen Schweiz an Hausärzten, folglich kann Luzern das Problem auch nicht alleine lösen. Die Hauptverantwortung liegt bei der nationalen Politik. Und so fordert der Verband der Schweizer Hausärzte auch, dass in der Schweiz generell mehr Ärzte ausgebildet werden.

Bis der Bund handelt, ist es dennoch richtig und wichtig, dass Luzern selber Lösungen sucht und umsetzt, um die kommenden Jahre zu überbrücken. Das Pilotprojekt in der Gemeinde Aesch, wo Pflegefachpersonen auf Anordnung einer Ärztin Hausbesuche machen, ist ein gutes Beispiel dafür. Es zeigt auch, dass der Kanton das Rad nicht neu erfinden muss: Die Idee stammt aus Uri – ein Kanton, der das Problem Hausärztemangel nur zu gut kennt.

Bei künftigen Projekten muss der Fokus hauptsächlich auf der Landschaft liegen: Das Arbeiten dort muss attraktiver werden – sei es dank finanziellen Zuschüssen oder mit dem Aufbau von Gemeinschaftspraxen, die Teilzeitarbeit ermöglichen. Städtisch orientierte junge Ärztinnen und Ärzte werden so eher auf dem Land praktizieren.