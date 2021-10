Kanton Luzern Hausarztmangel auf dem Land: Luzerner Ärzte befürchten, dass das Problem noch jahrelang anhält Viele Luzerner Landgemeinden bekunden Mühe, Nachfolgelösungen für Hausärzte zu finden. Hört man sich bei Luzerner Ärzten um, sind dafür massgeblich drei Faktoren verantwortlich. Philipp Wolf Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Per Anfang 2023 soll in Luthern ein neuer Hausarzt praktizieren. Schon vor zwei Jahren hat die Gemeinde mit der Suche begonnen, nun hat man einen Stellenbeschrieb aufgeschaltet. Gemeinderätin Lisbeth Peter sagt auf Nachfrage, die Praxis könne in einem Teilzeitpensum geführt werden und man sei überzeugt, dass ein Nachfolger gefunden werde.

Alborz Mohadjer geht als Hausarzt per Ende 2022 in Pension. Bild: Manuela Jans-Koch (Luthern, 24. September 2021)

Anders sieht das Alborz Mohadjer, der Hausarzt, der in Luthern per Ende 2022 70-jährig in Pension gehen wird:

«Ich bin überhaupt nicht zuversichtlich, dass ein Nachfolger gefunden wird.»

Erkundigt man sich bei verschiedenen Hausärzten im Kanton Luzern, wie sie das Thema Hausarztmangel sehen, wirkt Mohadjers Pessimismus verständlich. Die Ärzte erwähnen verschiedene Probleme und nur wenig Positives.

Beat Thoet, Co-Präsident der Vereinigung Luzerner Hausärzte, schätzt, dass es heute im Kanton Luzern drei Viertel weniger Hausärzte gibt als noch vor 10, 15 Jahren. Er fügt an:

«Für jeden Doktor, der aufhört, braucht es zwei, um diesen zu ersetzen.»

Dies, weil sich die Erwartungshaltung bezüglich der Arbeitsbelastung stark verändert habe. Früher hätten Hausärzte viel mehr gearbeitet und dabei en passant die Notfallversorgung geleistet. Junge Ärztinnen erwarten eine bessere Work-Life-Balance.

Darauf, den Begriff Ärztemangel zu verwenden, verzichtet Thoet trotzdem. Er sieht es als Stadt-Land-Problem. Mittlerweile würden unter anderem dank des neuen Medizinmasters an der Uni Luzern genügend neue Hausärzte ausgebildet. Doch ziehe es diese in die Städte anstatt aufs Land. Thoet zweifelt daran, dass der Kanton dabei etwas zur Lösung dieses Problems beitragen kann. Er sagt:

«Was kann der Kanton schon machen? Wenn jemand nicht aufs Land will, will er nicht aufs Land.»

Zudem sei die klassische Hausärztin stark in der Gemeinde verwurzelt, sagt Thoet. Heutzutage sei die Verankerung für jüngere Generationen jedoch immer weniger wichtig.

Für Thoet stellen sich deshalb zwei Fragen: Wie kann man der Bevölkerung das liefern, was sie möchte? Und wie findet man ein Gleichgewicht, das für die Hausärzte stimmt? Antworten auf diese Fragen liessen sich einzig im Dialog finden. Im Dialog innerhalb einer Gemeinde. Im Dialog innerhalb der Hausärzteschaft.

Ueli Zihlmann, Geschäftsführer der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern und Kassier des Vereins Hausarztmedizin & Community Care Luzern (VHAM & CC), sagt, kurzfristig gebe es keine Lösung. Und ohne Verbundenheit zur ländlichen Region werde es kaum klappen, mehr Ärzte aufs Land zu bekommen.

Ein Grund, warum der Beruf des Hausarztes auf dem Land weniger attraktiv ist, hat, so Zihlmann, mit der derzeitigen Organisation des Notfalldienstes zu tun. Das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern schreibt dazu, die Konzentration des Notfalldienstes am Spital funktioniere bereits seit vielen Jahren gut. Zihlmann sagt, das könne man so sehen, doch liesse das die enorme Belastung für die Hausärzte ausser Acht.

Zihlmann erklärt: Im Anschluss an einen dichten Praxisalltag leisten Hausärztinnen abends am Spital in hausärztlichen Notfallpraxen ihren Notfalldienst und stehen tags darauf wieder in der Praxis. Zusätzlich zu diesen Diensten leisten sie neben dem Praxisalltag «Hintergrunddienst» und stehen 24 Stunden für eine ganze Region auf Abruf bereit. Je ländlicher die Arztpraxis, desto grösser die Anzahl Dienste, die sich kumulieren. Pro Jahr könnten einem zu 100 Prozent in der Praxis tätigen Arzt über 80 Tage zufallen, so Zihlmann. Das Problem liesse sich aktuell nur durch die Vergrösserung von Dienstkreisen etwas regulieren.

Wenn sich junge Ärzte überlegten, sich auf dem Land niederzulassen, dann würden sie unter anderem darauf schauen, in welchen Regionen die Notfalldienstbelastung geringer sei, sagt Zihlmann.

Und er beschreibt die Konsequenzen, die eine geringe Ärztedichte auf dem Land haben könne:

«Mit den abnehmenden Ressourcen wird es auf dem Land in naher Zukunft schwieriger werden, der Bevölkerung eine adäquate Gesundheitsversorgung zur Verfügung zu stellen.»

Ein Hausarzt, der anonym bleiben will, sieht derweil das derzeitige Tarifsystem als Hauptproblem. Weder Gemeinden noch Hausärzte können darauf Einfluss nehmen, es ist das Vertragswerk zwischen der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte und dem Verband der Schweizer Krankenversicherer. Unter diesem System könne eine Spezialistin beispielsweise für eine Ohrenspülung ein Vielfaches mehr abrechnen als ein Hausarzt. Der Arzt sagt:

«Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, da ist es logisch, dass sich die Medizinstudenten gegen den Hausarztberuf entscheiden.»

Das Tarifsystem sollte überarbeitet werden. Der Prozess stockt jedoch. Die Tarife für die Spezialisten müssten sinken, jene für die Hausärzte steigen, nur so liesse sich die Berufsgattung wieder attraktiver machen.

Die Vergütung der Hausärztinnen ist einer der Faktoren, der ausserhalb des Einflussbereichs des Kantons liegt. Die Zulassung ausländischer Mediziner für die Tätigkeit als Hausarzt ein anderer. Bisher gab es keine Zulassungsbeschränkung für die Hausärzteschaft. Ab dem 1. Januar 2022 erhält in der ganzen Schweiz eine Zulassung nur, wer unter anderem drei Jahre an einer anerkannten Weiterbildungsstätte in der Schweiz im beantragten Fachgebiet gearbeitet hat.

Ueli Zihlmann sagt, die eigene «Nachwuchsförderung» beginne erst langsam Früchte zu tragen. Deshalb sei die Zulassungsbeschränkung einer der Faktoren, welcher den Ärztemangel auf dem Land in den kommenden Jahren noch verstärken werde.



Zihlmann ist trotzdem überzeugt, dass das Leben auf dem Land attraktiv ist. Und er setzt auf die Wirkung der Praxisassistenzen sowie Curricula-Programme, welche durch den VHAM & CC koordiniert werden, und auf die Wirkung des Luzerner Medizinmasters. Während dieses lernen die Studentinnen und Studenten die Hausarztpraxen im ganzen Kanton kennen.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass mit diesen Programmen, welche vom Kanton Luzern seit 2007 unterstützt werden, viele angehende Hausärzte an einer Tätigkeit als Hausarzt auf dem Land Gefallen finden und sich niederlassen. Leider möge der spärliche Nachwuchs die Nachfrage bei weitem nicht decken, sagt Zihlmann.

Gemeinden seien bestrebt, gute Rahmenbedingungen zu schaffen für die Bevölkerung und die Hausärzte, die diese versorgen sollen. Dazu passt, dass Lisbeth Peter bei ihrer Auskunft zum Stelleninserat erwähnt, dass Luthern ein Projekt namens «Glasfaser für alle» gestartet hat.

Im Zusammenhang mit aktiven Gemeinden nennt Zihlmann das Beispiel Entlebuch. Um die medizinische Versorgung nachhaltig sicherzustellen, hatte der Gemeinderat eine Projektsteuergruppe initiiert. Daraufhin wurde eine gemeinnützige Genossenschaft als Trägerin des neuen Gesundheitszentrums Entlebuch gegründet. Die Gemeinde ist ebenfalls Genossenschafterin. Das Gesundheitszentrum ging Anfang Monat in Betrieb.

Der Kanton fördert solche Entwicklungen im Rahmen seiner Möglichkeiten, wie es seitens des Departements für Gesundheit und Soziales heisst.

«Unter bestimmten Voraussetzungen übernimmt der Kanton eine Bürgschaft bei der Eröffnung einer Gemeinschaftspraxis.»

Gesuche würden individuell geprüft. Für das Gesundheitszentrum Entlebuch habe der Kanton eine Bürgschaft übernommen. Weitere Bürgschaften oder Darlehen seien im Kanton Luzern bisher nur in Einzelfällen gesprochen worden.

Während auch andere Luzerner Gemeinden dem Hausärzteschwund mit Gemeinschaftspraxen entgegnen wollen, will Luthern die Nachfolge von Hausarzt Mohadjer klassisch lösen. Ein einziger Arzt soll ihn ersetzen. Wer bezüglich Erfolg dieses Unterfangens recht behält, Lisbeth Peter oder Alborz Mohadjer, wird sich zeigen.