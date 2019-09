Heftige Kollision in Oberdorf – zwei Personen nur leicht verletzt Am Samstagnachmittag ist in Oberdorf auf der Kantonsstrasse ein Auto auf die Gegenfahrtrichtung gelangt. Bei der heftigen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto wurden die beiden Fahrenden nur leicht verletzt.

Der Wagen der 23-jährigen Lenkerin kam nach dem Zusammenprall auf der Wiese zum Stehen. (Bild: Kantonspolizei Nidwalden)

(pd/lil) Am Samstag um etwa 15.30 Uhr war ein 65-jähriger Lenker in einem Kleinbus auf der Kantonsstrasse von Stans her in Richtung Dallenwil unterwegs. Kurz vor der Verzweigung Büren kam er aus noch unbekannten Gründen nach links über die Mittellinie und kollidierte in der Folge seitlich/frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Dies schreibt die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung am Sonntag.

Durch den heftigen Aufprall sei der korrekt fahrende Wagen erst auf der nahen Wiese zum Stillstand gekommen. Die Lenkerin ist 23-jährig und verletzte sich trotz der heftigen Kollision nur leicht. Sie konnte durch Drittpersonen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Das andere Fahrzeug kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Seite zur Endlage.

Der Kleinbus geriet über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn und kam nach der Kollision auf der Seite zum Stillstand. (Bild: Kantonspolizei Nidwalden)

Beide Personen wurden leicht verletzt zur medizinischen Kontrolle in ein Spital gebracht. Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Zur Bergung und Abtransport der Fahrzeuge wurde die Stützpunktfeuerwehr Stans sowie ein Ab-schleppunternehmen beigezogen. Die Hauptstrasse musste während der Unfallaufnahme, den Bergungs- sowie Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die alte Kantons-strasse umgeleitet. Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt.