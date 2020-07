Heftige Regenfälle im Kanton Luzern: Haldenstrasse gesperrt, Autos stecken im Wasser fest Im Kanton Luzern regnet es am Donnerstagabend als gäbe es kein Morgen. An vielen Orten sind deshalb im Moment die Strassen geflutet. 02.07.2020, 19.04 Uhr

Die Haldenstrasse musste aufgrund des Unwetters gesperrt werden. Es hat so stark geregnet, dass man sogar auf der Haldenstrasse schwimmen gehen konnte. So präsentiert sich die Schiffstation Seeburg am Donnerstagabend während dem starken Regen. Die Strasse beim Verkehrshaus war am Donnerstagabend komplett überflutet. Autos gleichen Amphibienfahrzeugen. Wer die Haldenstrasse am Donnerstagabend passieren wollte, tat gut daran, dies ohne Schuhe zu tun. Land unter auf der Haldenstrasse.

Es sind diverse Feuerwehren in der Region Luzern im Einsatz, wie PilatusToday berichtet. Betroffen sind Emmen, Buchrain, Rain und auch Gebiete in Neuenkirch. Nebst überschwemmten Strassen seien auch Keller überflutet.

Besonders schlimm scheint die Lage in Ruswil und zwischen Rothenburg und Rain zu sein:

Rothenburg Richtung Rain

Seeburg in Luzern

In Ruswil

Auch auf der Autobahn A14 zwischen Luzern und Zug ist der Unterschied zwischen Auto und Schiff verschwommen:

Auf der Autobahn A14 Zug Richtung Luzern