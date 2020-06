130 Notrufe innert 90 Minuten – eine Person verletzt: Gewitterfront führt zu überfluteten Kellern und Unterführungen rund um Luzern Vorbei ist es mit dem Sonnenschein: Eine Gewitterfront ist am Freitagnachmittag über Luzern gezogen. Die Folge: überflutete Keller, Tiefgaragen und Strassenunterführungen. Aktualisiert 26.06.2020, 17.32 Uhr

(rem) Am Freitagnachmittag zog ein heftiges Gewitter mit starken Regenfällen über Teile des Kantons Luzern. In der Zeit von 15:48 bis 17:10 Uhr gingen bei der Luzerner Polizei über 130 Notrufe ein. Diese kamen zum grössten Teil aus Emmenbrücke. Aber auch aus Emmen, Rothenburg, Luzern, Malters, Hohenrain und Hämikon. Diese betrafen hauptsächlich überflutete Keller, Tiefgaragen und Strassenunterführungen. Vereinzelt wurden auch Dächer abgedeckt. In der Zwischenzeit habe sich die Lage ein wenig beruhigt, schreibt die Polizei in einem Communiqué. Mehrere Feuerwehren stünden aber weiterhin im Einsatz.

Senden Sie uns Ihr Bild vom Gewitter! Gewitter? Hagel? Heftiger Regen? Überschwemmung? Senden Sie uns Ihr Bild oder Video per Formular oder per Email an online@luzernerzeitung.ch

Emmenbrücke - Bahnhof Süd Littau - Bodenhof Buchrain - Ron trat über die Ufer Rothenburg - Stationsstrasse: Ein Lastwagen zieht einen Autofahrer aus den Fluten. Rothenburg - Stationsstrasse: Danach fliesst das Wasser ab. Emmenbrücke - Seetalplatz

Hagelgewitter in Rothenburg Station

Video: Leserreporter.

Eine Person verletzt

An der Stationsstrasse in Rothenburg wurde eine Person leicht verletzt, als sie mit einem Bein in einen offenen Strassenschacht trat. Diese Person wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren. Auch die Unterführung beim Bahnhof stand unter Wasser.

Bild: Luzerner Polizei

Wie Leserbilder bei «PilatusToday» zeigen, standen auch etwa der Seetalplatz oder das Hübeli-Schulhaus in Emmenbrücke teilweise unter Wasser. Bis 16 Uhr wurden schweizweit 9000 Blitze registriert, am meisten davon in Luzern, knapp 1600, wie Meteonews schreibt.

Hagel in Geltwil

Ein Video von Leserin Patrizia Alaimo.