Gastronomie «Hexer aus dem Entlebuch» wird Geschäftsführer in Heiligkreuz – dort werden Akademie und Naturküche verbunden Koch Stefan Wiesner wird in Heiligkreuz Kurse über die Naturküche anbieten, aber auch im gastronomischen Bereich tätig sein. Das einstige Ferienheim soll «Haus Klar» heissen. Jessica Bamford 17.01.2022, 20.14 Uhr

Der bekannte Entlebucher Koch Stefan Wiesner ist von der Hospitality Heiligkreuz AG als Geschäftsführer des ehemaligen Ferienheims der Ingenbohler Schwestern in Heiligkreuz verpflichtet worden. Der 60-Jährige soll ab März 2023 neben der Gastronomie im «Haus Klar» auch Kurse wie «alchemistisches Kochen mit dem Feuerring» oder «essbare Wildpflanzen» sowie Tages- und Wochenpraktika für Hobby- und Profiköche anbieten, wie das Unternehmen am Montagabend in einer Mitteilung schreibt. Ausserdem sollen Menschen mit besonderem Interesse an naturbezogener Kulinarik, etwa Umweltwissenschaftler, Marketingfachleute oder Biologinnen in einem sogenannten «Culinary Internship» während dreier Monate im Wiesner-Team mitarbeiten, die Besonderheiten der alchemistischen Naturküche erlernen und sich an seiner «Natur-Akademie» beteiligen können.

Stefan Wiesner beim alchemistischen Kochen mit dem Feuerring. Bild: PD

Damit geht eine lange Zeit der Unsicherheit zu Ende: Im Jahr 2016 hatten die Ingenbohler Schwestern ihr Ferienheim in Heiligkreuz aufgegeben. Beat Odinga kaufte die Liegenschaft anschliessend auf und wollte in Zusammenarbeit mit Stefan Wiesner eine Höhere Fachschule – beziehungsweise eine Kochakademie – aufbauen. Da sich Koch- und Gastroverbände aber nicht einig wurden, scheiterte das Projekt. Nun entsteht doch noch eine Bildungsstätte, was gemäss der Mitteilung dem Kooperationsvertrag entspricht, den die Hospitality Heiligkreuz AG vor einiger Zeit mit der Pflegschaft Heiligkreuz – der «Hüterin» des Wallfahrts- und Kraftortes auf der Geländeterrasse oberhalb von Hasle – abgeschlossen hat.

Die Lage des Heiligkreuz in Entlebuch. Bild: PD

Umbauarbeiten sollen im Frühling beginnen

Das neue Projekt scheint im Gegensatz zum Plan aus dem Jahr 2016 nicht als Höhere Fachschule, sondern als Akademie mit unabhängigen Praktika und Kursen umgesetzt zu werden. Somit wäre keine Betriebsbewilligung und auch keine Einigkeit zwischen den Sozialpartnern nötig. Gemäss der Mitteilung sieht es danach aus, als hätte sich das Konzept seit dem vergangenen Jahr für den weiteren Betrieb in Heiligkreuz stark verändert. Damals hatte Rony Bieri, Kommunikationsverantwortlicher und Mitglied der Pflegschaft Heiligkreuz, gesagt, es solle unter anderem ein Ort für Studentinnen und Studenten werden, die einmal den Campus verlassen möchten, oder für Betriebe, die etwa das Geschäftsmodell überdenken. Für eine Erklärung des Kurswechsels war am Montagabend niemand erreichbar. Bis zur Eröffnung des «Haus Klar» sind Umbauarbeiten geplant, für die laut der Mitteilung bereits eine Baubewilligung vorliegt. Die Arbeiten sollen im März oder April beginnen.

Stefan Wiesner wurde durch einen gleichnamigen Dokumentarfilm und zahlreiche Publikationen, Radio- und Fernsehsendungen im In- und Ausland als «der Hexer aus dem Entlebuch» bekannt. Der mit 17 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Koch hatte im Jahr 1989 den elterlichen Gasthof Rössli (Escholzmatt-Marbach) mit seiner Frau übernommen. Vom «Rössli» war am Montagabend niemand erreichbar, um darüber Auskunft zu geben, wie es mit dem Gasthof weitergehen wird. Gemäss «Entlebucher Anzeiger» wird das «Rössli» schliessen.