Gastronomie «Hexer» nimmt die ganze Familie mit ins Heiligkreuz – «Rössli» in Escholzmatt wird verkauft Der international bekannte Koch Stefan Wiesner wird in Heiligkreuz gemeinsam mit seiner Familie praktisch alles von Grund auf selber produzieren. In den nächsten Jahren soll eine Person gefunden werden, welche die Naturküche langfristig weiterführen kann. Jessica Bamford 21.01.2022, 05.00 Uhr

Wiesner in seiner Naturkoch-Schule hinter dem Restaurant Rössli. Bild: Dominik Wunderli (Escholzmatt, 20. Januar 2022)

Stefan Wiesner wird seine gastronomischen Fähigkeiten wie auch seine Kurse und Praktika vom «Rössli» in Escholzmatt nach Heiligkreuz in Hasle verlegen. Dort wird er als Geschäftsführer im «Haus Klar» – so heisst das ehemalige Ferienheim der Ingenbohler Schwestern neu – grundsätzlich das gleiche Konzept umsetzen wie zuvor in Escholzmatt. Ein Vorteil des neuen Standorts sei aber, dass Stefan Wiesner das Ganze grösser auslegen und künftig auch Hotelbetten anbieten könne, erklärt Rony Bieri, Mitglied der Pflegschaft Heiligkreuz.

Wiesner, der unter anderem durch den Dokumentarfilm «Der Hexer aus dem Entlebuch» bekannt wurde, freut sich auf die vielen neuen Möglichkeiten, die sich im «Haus Klar» ergeben. «Grundsätzlich werden wir alles selber produzieren, wir erhalten die Rohmaterialien und machen selbst Butter, Bier, Wein, Schokolade und sogar Messer.» Auch Hühner und Bienen sowie einen Permakulturgarten werde er halten können.

Das Restaurant Rössli in Escholzmatt, das der «Hexer» verkaufen wird. Bild: Dominik Wunderli (Escholzmatt, 20. Januar 2022)

Das «Rössli» – der Betrieb seiner Eltern, den er übernommen hat – wird er verkaufen. An wen, ist zurzeit noch nicht klar. Bis am 22. November wird er das Restaurant noch führen. «Das ‹Rössli› aufzugeben, ist für mich nicht so ein grosser Schritt», betont Wiesner.

«Ich habe gemerkt, dass ich mich im ‹Rössli› nicht mehr weiterentwickeln und auch nichts Grösseres hinterlassen kann. Das ist in Heiligkreuz möglich.»

Er erhoffe sich, dass das «Haus Klar» über seine Zeit als Geschäftsführer hinaus eine Institution bleiben wird.

Wichtig ist ihm auch festzuhalten, dass sich die Beizenlandschaft in Escholzmatt nicht grundlegend verändern wird. «Wir haben seit Jahren nur auf Reservation gearbeitet», so Wiesner. «Für das Dorf geht also nicht eine Stammbeiz verloren, in die man spontan geht.»

Küche muss umgebaut werden

Nicht nur der hochdekorierte Naturkoch Stefan Wiesner wechselt damit den Standort, sondern die ganze Familie. Seine Tochter Amy Wiesner wird in Heiligkreuz für die Schokoladenproduktion, der Sohn Joe Wiesner für die Instandhaltung und Produktion der benötigten Messer zuständig sein. Diese Aufgaben haben die Kinder von Stefan Wiesner und seiner Frau, die auch in Heiligkreuz mitwirken wird, bereits im Gasthof Rössli in Escholzmatt wahrgenommen.

Im Dezember wurde die Absichtserklärung mit der Hospitality Heiligkreuz AG, der das ehemalige Schwesternhaus in Heiligkreuz gehört, unterschrieben. Anschliessend musste noch einmal die Machbarkeit abgeklärt werden.

«Da Stefan Wiesner vieles selber produzieren möchte, müssen Räume dafür geschaffen und die Planung entsprechend angepasst werden»,

erklärt Beat Odinga, der Eigentümer des Unternehmens. «Dass er von der Butter über das Rösten des Kaffees bis zur Schokolade alles in derselben Küche vor Ort produzieren will, passt zu den Zielen von Nachhaltigkeit und lokaler Produktion der Pflegschaft Heiligkreuz.»

Bis zur Eröffnung im Frühling 2023 muss dementsprechend noch einiges gemacht werden. «Die ehemaligen Schwesternzimmer werden umgebaut, eine neue Küche wird im Ferienheim eingebaut, Seminarräume werden eingerichtet und vieles mehr», erklärt Fabienne Specht, Assistentin der Geschäftsleitung der Odinga AG – Eigentümerin des künftigen «Hauses Klar». Dies sei notwendig, um ein «Aufenthalts- und Gastronomieangebot mit hohen Qualitätswerten» zu entwickeln.

Wiesner hat sich für sieben Jahre verpflichtet

Bieri ist mit dieser neuesten Weiterentwicklung des Wallfahrtsorts zufrieden: «Der Weg zum Ziel ist zwar ein anderer als ursprünglich vorgesehen, aber die inhaltliche Ausrichtung entspricht unserer Vision und dem gemeinsam erarbeiteten Leitbild.» Diesem liegen insbesondere die Werte und Ziele der Unesco-Biosphäre Entlebuch wie Nachhaltigkeit, Biodiversität, regionale Wertschöpfung zugrunde.

Wiesner zwischen den Gerätschaften in der Naturkochschule. Bild: Dominik Wunderli (Escholzmatt, 20. Januar 2022)

«Heiligkreuz soll ein ruhiger Ort bleiben», betont Rony Bieri. «Zeit, die es braucht» heisst demnach der Leitspruch für das Ortsmarketing. Das Zielpublikum, das Stefan Wiesner zusätzlich nach Heiligkreuz ziehen werde, entspreche dieser Ausrichtung und sei eine gute Ergänzung. Stefan Wiesner werde zwar primär das ehemalige Schwesternhaus bespielen, sein Angebot werde indessen stimmig auf den Gesamtort ausstrahlen – wohin sich Ruhesuchende, Macherinnen und Macher, Firmengruppen und Studierende für die «Zeit, die es braucht» zurückziehen können.

Obwohl Wiesner bereits 60 Jahre alt ist, hat er sich laut Beat Odinga für sieben Jahre verpflichtet. Wie die Nachfolge geregelt wird, ist noch offen. Daran wird zu gegebener Zeit gearbeitet. «Ziel ist aber, die Gastronomie nach Wiesners Konzept sowie Praktika und Kurse weiterzuführen», betont Odinga. Der «Hexer» ergänzt:

«Ich bin optimistisch, dass wir eine oder mehrere junge Personen finden, welche sich für das Projekt begeistern können.»

