Heinrich Villiger erhält Auszeichnung für Lebenswerk Heinrich Villiger, Verwaltungsratspräsident der Villiger Söhne Holding AG in Pfeffikon, ist in den USA für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. 16.03.2020, 11.42 Uhr

Heinrich Villiger. Bild: Keystone

(zim) Das renommierte US Tobacco Business Magazine hat Heinrich Villiger (89) an der Tobacco Plus Expo (TPE) in Las Vegas (USA) für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Diese Auszeichnung entspricht in der Tabakbranche dem «Honorary Award» bei den Oscar-Nominationen. Das ist einer Medienmitteilung der Villiger Söhne AG zu entnehmen, deren Verwaltungsratspräsident Heinrich Villiger ist.