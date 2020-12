Hellbühl Familie aus Malters holt Preis mit Beeren aus Sibirien Die Familie Joss aus Malters pflanzt in Hellbühl die unbekannte Haskap-Beere an – und wurde dafür prämiert. Stephan Santschi 18.12.2020, 05.00 Uhr

Für die jährliche Prämierung von Bio Suisse reichte die Familie Joss vier Produkte ein – einen Saft, einen Snack, einen Fruchtaufstrich und einen Sirup. Das Ergebnis? «Optimal», wie Thomas Joss lächelnd anmerkt. Alle erhielten von der Fachjury nämlich die Bio Gourmet Knospe, mit der besonders hochwertige Erzeugnisse ausgezeichnet werden. Der sogenannte Direktsaft, ohne Wasser- und Zuckerzusatz, wurde sogar mit zwei Sechsern bewertet, was so viel bedeutet wie: Sonderprämierung für hervorragenden Geschmack. «Dieser Fruchtsaft ist eine Wucht! So spannend, eine ganz ungewohnte und vielschichtige Aromatik», meinte ein Experte staunend.

Anna und Thomas Joss bauen mit ihren Töchtern Yael (links) und Amelie in Hellbühl Haskap-Beeren an.

Bilder: Boris Bürgisser (16. Dezember 2020)

Tatsächlich ist es sehr interessant, was sich auf dem Biohof Oberzinggen in Malters tut. Seit 2017 betritt man hier Neuland, und zwar mit der Anpflanzung der Haskap-Beere. Sie stammt aus Sibirien, wird in Japan seit vielen Jahrzehnten gegessen und auch in Kanada und Polen für den kommerziellen Anbau gezüchtet. Im europäischen Raum erhielt sie die Zulassung als Lebensmittel hingegen erst im Jahr 2018. «Wir wollten unser Angebot weiter diversifizieren und sind bei den Recherchen auf die Haskap-Beere gestossen», erklärt Thomas Joss, während seine Frau Anna festhält:

«Wir suchten nicht etwas Alltägliches, sondern eine neue Herausforderung. Ein Nischenprodukt mit grossem Potenzial in Bezug auf die Gesundheit.»

Wildes Aroma ist noch erhalten

Bereits in vierter Generation betreibt die Familie Joss den Landwirtschaftsbetrieb an idyllischer Lage auf 660 Metern. Neben der Milchwirtschaft, der Pouletmast und dem Ackerbau produzieren sie Erd- und Himbeeren. Bei der Haskap-Beere handelt es sich um eine tränenförmige Frucht, die mit ihrem Blau an die Heidelbeere erinnert.

Ihr Geschmack ist vielfältig, ein Mix aus «Himbeere, Brombeere und Cassis», wie Thomas Joss erwähnt. Vor allem aber ist er sehr intensiv, weil die Züchtung erst am Anfang steht, das wilde Aroma noch erhalten ist. Daneben spricht der gesundheitliche Aspekt für die Maibeere, wie sie auch heisst. Mit Vitaminen, Antioxidantien und Anthocyanen gilt sie als Superfood.

Mit ihrem Engagement leisten Thomas und Anna Joss Pionierarbeit, denn sonst findet sich die Haskap-Beere in der Schweiz kaum, schon gar nicht auf einer Fläche von vier Hektaren. «Beim Anbau mussten wir die Fehler selber machen, wir konnten nicht bei einer Beratungsstelle um Rat fragen», erzählt Thomas Joss. Mittlerweile habe man viel gelernt und wisse, was die Pflanze brauche. «Sie ist sehr robust, liebt das kühlere Klima und eine feuchte Witterung.» Speziell: Wenn im März noch Schnee liegt, treiben die Knospen bei Sonnenschein bereits ihre gelben Blüten aus. «Das Erntefenster ist ziemlich klein, reicht von Mitte Mai bis Ende Juni», so Thomas Joss.

Haskap-Beeren.

Da die Sträucher noch nicht ihre Endgrösse erreicht haben, werden die Erträge laufend grösser. Waren es anfänglich 50 Kilo pro Hektare, sollen es nach fünf Jahren 5000 bis 6000 Kilo sein. «Irgendwann soll das Geschäft rentabel sein, nur aus purer Freude machen wir es nicht.»

«Wir hatten es uns einfacher vorgestellt»

Der Vertrieb läuft über Bioläden, den Wochenmarkt in Luzern und den eigenen Onlineshop. So richtig in Schwung gekommen, ist der Absatz indes noch nicht. «Vielleicht waren wir etwas blauäugig, wir hatten es uns einfacher vorgestellt», gibt Anna Joss zu. Bereits vor ein paar Jahren fanden hierzulande Experimente mit der Haskap-Beere statt, wurden mangels Lukrativität aber eingestellt. Auch jetzt sei der Respekt vor dem Unbekannten eine Hemmschwelle, so richtig traue sich die Kundschaft noch nicht an die Haskap-Beere ran:

«Doch das ist normal, eine neue Beere braucht Zeit. Wer sie einmal probiert hat, kauft sie wieder.»

Neben frischen Beeren und den eingangs erwähnten Produkten, die mit Partnern produziert werden, gibt es viel Spielraum für Innovationen. «Glace, Joghurt oder auch Bier und Gin. Wir sind derzeit am Pröbeln», sagt Anna Joss. Das vorläufige Highlight ist auf jeden Fall der sonderprämierte Direktsaft. «Mit der tiefroten Farbe und dem intensiven Aroma schmeckt er wie ein alkoholfreier Wein», sagt Thomas Joss und lachend fügt er an: «Unser eigener Bordeaux, sozusagen.»