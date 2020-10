Bildstrecke Hellbühl hat das neu renovierte «Rössli» zurück – dieses Pächterpaar führt es nun Nach über einem Jahr des Umbaus hat das Restaurant Rössli 6016 in Hellbühl seine Türen geöffnet. Es soll wieder zu einem Dorftreffpunkt werden. Fabienne Mühlemann 01.10.2020, 16.32 Uhr

«Das sieht total anders aus als vorher!» Drei Jugendliche schauen sich im frisch renovierten «Rössli 6016» in Hellbühl kurz vor dessen Eröffnung bei einem spontanen Besuch um und staunen über die Verwandlung, die das altehrwürdige Restaurant über ein Jahr lang durchgemacht hat. In der Tat ist es nicht mehr wiederzuerkennen: Die Fassade wurde braun bemalt, die Wände im Speisesaal bestehen neu aus rot-braunen Ziegelsteinen.

Für Boden, Bar und Tische wurde dunkles und helles Holz verwendet. Es gibt Ledersofas, massive Barhocker, lange herunterhängende Lampen und sogar ein Imitat-Feuer. «Es wurden alt und neu zusammengefügt, so entsteht eine Mischung aus urchig und modern», erklärt der neue Pächter Jean-Daniel Bingisser unserer Zeitung bei einem Besuch vor Ort. Er und seine Partnerin Sabrina Kruse haben das «Rössli 6016», welches am 1. Oktober eröffnet und 400 Gästen Platz bietet, übernommen:

Sabrina Kruse und Jean-Daniel Bingisser hinter der Bar im frisch renovierten «Rössli 6016». Bild: Pius Amrein (Hellbühl, 28. September 2020)

Die beiden sind vom Fach, haben viele Jahre Gastroerfahrung auf dem Buckel. Zusammen führten der 36-Jährige und die 30-Jährige in Grindelwald seit Dezember 2018 das «Jägerstübli». Doch das ist Vergangenheit: Der schlechte Winter, ein Wasserschaden und die Coronapandemie veranlassten sie dazu, das Restaurant aufzugeben. Bingisser sagt:

«Wir haben lange überlegt, was wir tun sollen. Aber es hat wirtschaftlich einfach nicht mehr rentiert. Und um die Familie zu ernähren, brauchen wir etwas Standfestes.»

Zusammenarbeit harmonierte von Anfang an

Schliesslich suchten sie im Internet nach einer Alternative, und siehe da: In Hellbühl war eine Liegenschaft zur Pacht ausgeschrieben, die ihrem Geschmack entsprach. Und es kam noch besser: Denn der Eigentümer, Mentor Gergoci von der Baarer Immobilienfirma GG Realestate AG, war ihnen kein Unbekannter. «Wir sind beide in Obwalden aufgewachsen – er in Kerns und ich in Sarnen – und haben immer wieder mal gegeneinander Fussball gespielt», erklärt Bingisser. «Die Zusammenarbeit hat daher gleich von Anfang an harmoniert.»

Mentor Gergoci, Inhaber und Geschäftsführer der Deluxe Parkett AG und ihrer Schwesterfirmen, darunter die GG Realestate AG. Bild: PD/Deluxe Parkett AG/GG Realestate AG

Der Eigentümer Gergoci hatte die Liegenschaft im Frühling 2019 gekauft und sie umfassend renovieren lassen. «Das ist eine Herzensangelegenheit. Das Haus muss wieder zu einer richtigen Dorfbeiz werden», sagte er im März 2020 gegenüber unserer Zeitung. Der neue Pächter Jean-Daniel Bingisser zollt ihm dafür Respekt: «Es braucht viel Mut, so ein Projekt zu lancieren. Das sind Beträge im Millionenbereich, die hier für den Umbau aufgewendet werden mussten.»

Mut braucht es überhaupt, um während der Coronapandemie ein Restaurant zu eröffnen. Doch Bingisser winkt ab.

«Eine Garantie, dass es läuft, hat man im Gastrobereich nie. Und wenn man es nicht versucht, wird man auch nicht erfahren, ob es geklappt hätte.»

Deshalb setzt das neue Pächterpaar aufs Ganze, hat die Zelte in Grindelwald abgebrochen und ist nach Hellbühl gezogen. Ein Zeichen des Optimismus.

Mehrzwecksaal für Hellbühler Vereine kostenlos benutzbar

Diesen Optimismus und die Euphorie, den die neuen Besitzer, aber auch die Mitarbeiter versprühen, spürt man beim Besuch im «Rössli 6016» wenige Tage vor der Eröffnung regelrecht. Überall wird noch an den Details gefeilt – und dies mit einem Lächeln im Gesicht. Das «Rössli 6016» ist weitläufig und mit diversen Räumen ausgestattet:

Im Bistro können die Gäste an der Bar oder am Tisch essen und etwas trinken. Der Mehrzwecksaal kann von den Hellbühler Vereinen kostenlos genutzt werden. Es wurde viel mit Holz gearbeitet. Sabrina Kruse und Jean-Daniel Bingisser, das neue Pächterpaar. In der Weinbar stehe das Geniessen im Vordergrund. So sieht eines der neun Hotelzimmer aus. Blick in den Rösslisaal.

Im Bistro mit Bar werden die Gäste mit Getränken und Speisen wie Burger oder Pasta bedient. Das Prunkstück, wie Bingisser es nennt, ist die Kupfer-Bierzapfanlage, welche die Schmiedekunst von früher zelebrieren soll.

mit Bar werden die Gäste mit Getränken und Speisen wie Burger oder Pasta bedient. Das Prunkstück, wie Bingisser es nennt, ist die Kupfer-Bierzapfanlage, welche die Schmiedekunst von früher zelebrieren soll. In der «Rössli-Stube» setzt man auf das Edle. So wird zum Beispiel Rindstatar, Cordon bleu oder Fleischkäse im Blumentopf serviert. Man setze wann immer möglich auf Schweizer Produkte, so Bingisser. «Das widerspiegelt sich schlussendlich auch im Preis.»

setzt man auf das Edle. So wird zum Beispiel Rindstatar, Cordon bleu oder Fleischkäse im Blumentopf serviert. Man setze wann immer möglich auf Schweizer Produkte, so Bingisser. «Das widerspiegelt sich schlussendlich auch im Preis.» In der Weinbar kann man auf Weinfässern Tapas verspeisen und Weine probieren. «Es soll ein Raum zum Geniessen sein, wo man gemütlich beisammen sitzen kann», so der Eigentümer. Der Raum kann auch für Events gemietet werden.

kann man auf Weinfässern Tapas verspeisen und Weine probieren. «Es soll ein Raum zum Geniessen sein, wo man gemütlich beisammen sitzen kann», so der Eigentümer. Der Raum kann auch für Events gemietet werden. Der 20-jährige «Rössli»-Saal wurde ebenfalls umfassend renoviert. Der Saal im Theaterstil mit Galerie kann von den 14 Hellbühler Vereinen kostenlos genutzt werden. Auch Auswärtige können ihn für ihre Generalversammlungen, Proben oder Auftritte buchen.

wurde ebenfalls umfassend renoviert. Der Saal im Theaterstil mit Galerie kann von den 14 Hellbühler Vereinen kostenlos genutzt werden. Auch Auswärtige können ihn für ihre Generalversammlungen, Proben oder Auftritte buchen. Vier Studios und neun Hotelzimmer bietet das «Rössli 6016». Die Studios sind bereits vermietet. Die Hotelzimmer sind schlicht eingerichtet und in beigen Tönen gehalten. «Weil wieder Events in der Stadt Luzern stattfinden, erhoffen wir uns, dass Gäste auch bei uns übernachten», sagt der Pächter.

Bingisser betont, dass das Restaurant ein Ort werden soll, wo sich die Leute treffen können. Das Miteinander steht im Vordergrund. Und der Gastronom ist überzeugt: «Das Interesse ist da, die Hellbühler sind offen für Neues. Wir werden das ‹Rössli› wiederbeleben.»

Die Öffnungszeiten und weitere Infos gibt es unter www.roessli6016.ch