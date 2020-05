Nachts müssen die Kirchenglocken in Hellbühl schweigen – das will eine 16-jährige Schülerin ändern Seit dem 1. Mai sind die Glocken der Pfarrkirche Hellbühl nachts verstummt. Schülerin Nina Schmid hat dagegen rund 180 Unterschriften gesammelt. Susanne Balli 21.05.2020, 14.00 Uhr

Kirchenglocken sind ein emotionales Thema. Die einen erleben den Glockenschlag als schöne Tradition oder stören sich zumindest nicht daran. Die anderen fühlen sich nachts in ihrem Schlaf gehindert. Dies führte in der Vergangenheit bei einigen Pfarreien zu Reklamationen (siehe Box).

Neuenkirch passte Läuteordnung an und verhinderte Klage Seit über sechs Jahren ertönen die Kirchenglocken von Neuenkirch nachts zwischen 22 und 6 Uhr nur noch im Stundentakt und leiser. Die Viertel- und Halbstundenschläge wurden abgeschafft. Die katholische Kirchgemeinde hatte eine entsprechende Änderung der Läuteordnung beschlossen. Zuvor wurde aufgrund der Reklamation von Anwohnern ein umfassendes Lärmgutachten erstellt. Mit der neuen Regelung konnte in Neuenkirch eine drohende Gerichtsklage verhindert werden. Hildisrieden entschied sich gegen den nächtlichen Stundenschlag auf Antrag der Gastwirte eines Hotels in unmittelbarer Nähe zur Kirche, weil sich einige Gäste daran störten. In Littau sind die Glocken nachts seit zwölf Jahren still. Der Entscheid fiel an einer Kirchgemeinde-Abstimmung.

Der Kirchenrat der katholischen Kirchgemeinde Hellbühl wollte es gar nicht erst soweit kommen lassen. Darum entschloss er sich, den Stundenschlag der Pfarrkirche St. Wendelin in der Nacht (abends ab 22 Uhr bis morgens um 6 Uhr) verstummen zu lassen, wie er in der letzten Ausgabe des Neuenkircher «Info» mitteilte. Doch wie tönt der Stundenschlag überhaupt? So würde es also um 1 Uhr tönen

und so um Mitternacht

In den vergangenen Jahren sei im Dorfkern von Hellbühl rege gebaut worden. «Um möglichen Lärmklagen vorzubeugen, wird in Zukunft auf den nächtlichen Glockenschlag verzichtet», teilte der Kirchenrat mit. Laut Kirchenratspräsident Alois Muff gingen allerdings bisher «nur wenige Reklamationen zum Glockenschlag ein», wie es im Anzeiger vom Rottal heisst.

«Heimatgefühl und Tradition»

Die neue Regelung gilt seit dem 1. Mai. Doch damit stösst der Kirchenrat auf Widerstand im Dorf. Und dieser kommt nicht etwa von einer älteren Person, wie man das vielleicht vermuten könnte, sondern von der 16-jährigen Nina Schmid, hier neben der Pfarrkirche St. Wendelin, deren Turm sich in einem Fenster spiegelt:

Bild: Nadia Schärli (Hellbühl, 18. Mai 2020)

Die Schülerin, die derzeit ein Au-Pair-Jahr im Tessin absolviert, das in sechs Wochen zu Ende geht, ist vom Entscheid des Kirchenrates sehr enttäuscht. «Der Glockenschlag hat viel mit Heimatgefühl zu tun. Er ist für mich klar kein Lärm, sondern etwas sehr Vertrautes, er gehört in unser Dorf», sagt sie. Besonders in der ungewissen Zeit der Corona-Krise sei der Erhalt von Traditionen wichtig. Die junge Frau ist keineswegs «stockkatholisch». Auch gehören sie und ihre Familie nicht zu den übermässigen Kirchgängern. Dennoch fühlt sie sich als gebürtige Hellbühlerin (sie wohnt im Haus ihrer Grossmutter) mit der Tradition des Glockenschlages verbunden. «Ich findet es schade, dass der Kirchenrat den Entscheid gefällt hat, ohne die Bevölkerung einzubinden», sagt sie.

Um die Kirche nachts wieder ins Dorf zu bringen, hat Nina Schmid spontan eine Petition gestartet. Innerhalb kurzer Zeit hat sie mit ihren Eltern und ihren zwei Brüdern rund 180 Unterschriften zusammengetragen (Stand am vergangenen Dienstag). In der Petition fordert die 16-Jährige, dass die Glockenschläge zwischen 22 und 6 Uhr wieder zu jeder Viertelstunde erklingen und das Morgengläut am Sonntag wieder um 6 Uhr statt um 7 Uhr ertönt. Zudem erwartet sie bei Entscheidungen, die alle Bewohner von Hellbühl betreffen, eine öffentliche Diskussion an der Kirchgemeindeversammlung.

Der Kirchenrat von Hellbühl argumentiert im Anzeiger vom Rottal, dass der nächtliche Glockenschlag kirchlich nicht notwendig sei und sein ursprünglicher Zweck als Zeitangabe stark an Bedeutung verloren habe. Laut Alois Muff kann der Kirchenrat über die Abschaltung des Viertelstunden- und des Stundenschlags selber entscheiden. Muff sagt auf Anfrage:

«Der Kirchenrat freut sich über das Interesse der Bevölkerung am Brauchtum Glockenschlag.»

Er nehme das Anliegen ernst und suche das direkte Gespräch mit der Petitionären. «Es ist dem Rat wichtig, deren Meinung direkt zu vernehmen und andererseits seine eigene Haltung erklären zu können. Über das Ergebnis werden wir transparent informieren.»

Nina Schmid betont, dass sich ihr Vorgehen nicht gegen den Kirchenrat richte, sie aber den Austausch und den Einbezug der Bevölkerung wichtig finde. Noch bis Ende Mai will sie weitere Unterschriften sammeln. Danach reicht sie die Petition bei der Landeskirche Luzern und beim Kirchenrat Hellbühl ein.

Götti machte Umfrage bei diversen Pfarreien

Unterstützung erhält Nina Schmid auch von ihrem Götti Thomas Schmid, der ebenfalls in Hellbühl wohnt. Dieser hat Anfang Mai spontan bei 15 Pfarreien in der Region eine schriftliche Umfrage zum nächtlichen Glockenschlag durchgeführt. «Ich habe gemerkt, dass sich da noch andere Leute in Hellbühl über den Entscheid des Kirchenrats ärgern und wollte etwas tun», sagt Thomas Schmid. 13 Pfarreien schickten ihm ihre Antworten zurück.

Die Umfrage zeigt: Eich, Malters, Werthenstein, Ruswil, Grosswangen, Buttisholz, Rain, Rothenburg und Schwarzenberg haben nachts einen Stundenschlag – von Viertelstunden- bis Stundentakt. Littau und Hildisrieden haben die nächtlichen Stundenschläge abgeschafft (siehe Kasten). Während in Werthenstein, Ruswil, Buttisholz und Schwarzenberg bisher Reklamationen ausblieben, gibt es in Malters etwa einmal im Jahr eine negative Rückmeldungen.

Anders in Grosswangen. Dort sollen die Stundenschläge, die bis anhin nur einmal pro Stunde ertönen, tagsüber wieder zweimal schlagen. Dies sei an einer Kirchgemeindeversammlung so beantragt worden, meldete die Pfarrei zurück. Und Buttisholz teilte Schmid mit, dass bei der Kirchenaussenrenovation im Frühling 2019 das Glockengeläut komplett abgestellt worden sei. Daraufhin habe es viele Rückmeldungen gegeben, das Geläute werde sehr vermisst.

Geläut mit vier Glocken der Pfarrkirche St. Wendelin: