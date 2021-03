Hergiswil bei Willisau 14-jährige Mofalenkerin bei Unfall verletzt – Polizei sucht Lenker eines dunklen Audis Am Freitag ereignete sich in Hergiswil bei Willisau ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren eine Mofafahrerin und ein Autofahrer. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. 06.03.2021, 11.20 Uhr

(zfo) Am Freitag, um 7.45 Uhr bog eine Mofafahrerin in Hergiswil bei Willisau von der Dorfstrasse her Richtung Steinacher ab. In der dortigen Rechtskurve kam es zu einem Unfall mit einem Auto. Dies meldet die Luzerner Polizei am Samstag.