«Die Landschaft, den Zusammenhalt, die Ruhe.» So lautet die Antwort von Anna Christen darauf, was sie an ihrer Gemeinde liebt. Die Sozialvorsteherin von Hergiswil ist mittlerweile seit 24 Jahren im Amt und prägt als Gemeinderätin das Dorfleben mit. Nein, es geht nicht um das Hergiswil am Vierwaldstättersee, sondern um jenes im Luzerner Hinterland. Ein Dorf mit rund 1'900 Einwohnern und vielen Bauernhöfen in einer gepflegten Landschaft. Eingebettet zwischen zwei Hügelzügen, ausgestattet mit einer markanten Kirche und durchflossen von der Enziwigger stellt es das Tor zum Napf dar.

Dorfansicht der Gemeinde Hergiswil bei Willisau.

Bild: Boris Bürgisser (Hergiswil, 28. Juli 2020)

Landschaft, Zusammenhalt, Ruhe: Drei Worte, die auf Hergiswil zutreffen mögen und Anna Christen auch selber verkörpert. Die 61-Jährige ist eine waschechte Hergiswilerin. Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof im Hübeli ganz im hinteren Teil der Gemeinde. «Wir haben ganz einfach gelebt. Unsere Familie war nicht aktiv im Vereinswesen und Politik war schon gar kein Thema», erzählt die heute dreifache Mutter. Ersteres änderte sich, als sie nach sechs Jahren Arbeit als Primarlehrerin in Altishofen für ihren Mann nach Hergiswil zurückkehrte. Sie wurde Präsidentin des Frauenvereins, war aktiv im Sportverein und leistete Freiwilligenarbeit in der Kirche. Dass sie doch in die Politik kam, war eher Zufall. So sei sie von der CVP angefragt worden, als 1996 der Sitz des Sozialvorstehers frei wurde. «Wäre es ein anderes Ressort gewesen, hätte ich sicher nicht kandidiert. Doch dieses Amt passte perfekt zu mir, ich sah es als neue Herausforderung – ohne irgendwelche politische Erfahrung vorweisen zu können», sagt Christen.

Beratungen für Menschen in finanzieller Notlage

In ihren Aufgabenbereich fallen unter anderem das Pflegeheim St. Johann, die wirtschaftliche Sozialhilfe, aber auch Asylfragen. Letzteres beschäftigte sie in Hergiswil kaum. «Es gibt hier ein Haus mit Asylsuchenden, welche aber vom Kanton betreut werden.» Eher waren es Beratungen für Menschen, die in einer finanziellen Notlage steckten. Denen versuchte sie stets bestmöglich zu helfen, sogar mit Anrufen auch ausserhalb der Arbeitszeit. «In meiner Anfangszeit im Gemeinderat stellte ich fest, dass es in Hergiswil eine verdeckte Armut gibt. Das Dorf ist klein, die Menschen kennen einander und sehen, wenn jemand aufs Sozialamt geht. Diese Hürde war daher gross. Heute ist das anders», sagt Christen, deren soziale Ader offensichtlich ist.

Anna Christen war 24 Jahre lang im Gemeinderat in Hergiswil bei Willisau, Ende August tritt sie ab.

Bild: Boris Bürgisser (Hergiswil bei Willisau, 14. August 2020)

Die soziale Ader zeigt sich auch in ihrem Engagement für das Alters- und Pflegeheim. «Wenn ich auf die 24 Jahre zurückblicke, bin ich am stolzesten darauf, dass das St. Johann mit den dazugehörigen Alterswohnungen mittlerweile zu einer renommierten Einrichtung in der Region geworden ist», sagt die zierliche Frau. So würden 50 Prozent der Bewohner nicht aus Hergiswil selber stammen. Im St. Johann hat sie Anlässe besucht, mit den Leuten getanzt, Geschichten ausgetauscht. «Mit dem gelungenen Um- und Anbau im Jahr 2012 konnten wir das Haus modernisieren.» Gar einen Fitnessraum und ein Wellnessbad findet man dort. «Hier war man zuerst skeptisch, ob dies auf dem Land überhaupt ankommt. Als ich aber die strahlenden Gesichter der Personen an den Geräten gesehen habe, wusste ich, dass es eine gute Entscheidung war.»

Apropos Entscheidungen: Solche traf sie im Gemeinderat mit ihren Kolleginnen und Kollegen viele – keine davon bereut sie bis heute. «Wir haben in der Exekutive nie gross politisiert, sondern diskutiert. Natürlich waren wir nicht immer einer Meinung. Aber die Entscheidungen am Schluss wurden immer von allen mitgetragen. Wir mussten selten abstimmen», sagt Christen. Das zeigt sich auch darin, dass es meist still um Hergiswil ist. Mit ihrer ruhigen Art und ihrer Zuverlässigkeit dürfte die Sozialvorsteherin dazu beigetragen haben. «Wenn es sein musste, konnte ich aber auch auf meine Beharrlichkeit zurückgreifen», so Christen schmunzelnd.

Sie konnte auf ein grosses Bezugsnetz zählen

Doch wie vereint man das Amt als Gemeinderätin, den Job als Katechetin, die Freiwilligenarbeit und die Familie unter einem Hut? «Das geht nur, weil ich zu Hause einen verständnisvollen Mann habe, der mich immer unterstützt», erklärt sie lächelnd. Auch wichtig: ein grosses Bezugsnetz in verschiedenen Institutionen und Vereinen. «1996 wurde ich Gemeinderätin, drei Jahre später kam unser drittes Kind auf die Welt. Ich hatte aber immer jemanden, an den ich mich wenden konnte, wenn ich Hilfe brauchte», sagt sie. Sie habe viel gearbeitet.

«Da ich direkt neben dem Gemeindehaus wohne, war ich für Unvorhergesehenes jederzeit da.»

Doch Familienzeit war für sie unantastbar. Dann hat sie alle Arbeit beiseite geschoben und angefallene Aufgaben in der Nacht erledigt.

Ab September wird sie das nicht mehr tun müssen. Den Rücktrittsentscheid hat sie aus familiären Gründen getroffen. «Mein Mann konnte sich frühpensionieren lassen und hat nun freie Zeit. Ich wiederum bin immer unterwegs, das ist nicht optimal. Wir wollen nun die Zeit zusammen geniessen», sagt sie. Da sie eine Nachfolgerin hat, die bereits im sozialen Bereich arbeitet, kann sie das Amt mit gutem Gewissen an Monika Kurmann-Krummenacher abgeben. Sie selber will dann ihren Hobbys nachgehen: E-Bike-Touren machen, wandern oder tanzen gehen. Und Ende Herbst wird sie Grossmutter. «Die Verantwortung abzugeben und mich meiner Familie zu widmen – darauf freue ich mich am meisten.»