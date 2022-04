Musikgesellschaft aus Hergiswil bei Willisau feiert Fahnenweihe

Hergiswil bei Willisau Nun kommt die Fahne aus dem Versteck Die Musikgesellschaft aus Hergiswil zelebriert am Sonntag mit einem Fest die Fahnenweihe. Darauf hat das Dorf am Napf lange gewartet. Stephan Santschi 01.04.2022, 05.00 Uhr

Präsident Stephan Bucher (links) und OK-Chef Hans Wiprächtiger. Bild: Eveline Beerkircher (29. März 2022)

Sie hat sich lange verstecken müssen, die neue Fahne der Musikgesellschaft Hergiswil am Napf. Eigentlich sollte sie im Oktober 2020 feierlich präsentiert werden, die Coronamassnahmen sorgten allerdings für eine Verschiebung. Nach einer eineinhalbjährigen Warteschlaufe ist man nun umso glücklicher, dass die Fahnenweihe an diesem Sonntag ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann, «das freut mich am meisten», sagt OK-Präsident Hans Wiprächtiger. Für den Gottesdienst in der Pfarrkirche und das Festessen in der Steinacherhalle werden rund 350 Gäste erwartet, darunter die Ständeräte Andrea Gmür und Damian Müller.

Im Zentrum des Interesses steht der Look der neuen Fahne, aber nicht nur. Ebenfalls neu ist ein Teil der Instrumente, und obwohl diese im Gegensatz zur Fahne bereits seit 2020 benutzt werden, sollen auch sie gesegnet werden. 18 Blas- und 7 Perkussionsinstrumente sind ersetzt worden, die Kosten belaufen sich auf 130'000 Franken, vollumfänglich beglichen mit Spenden aus Hergiswil bei Willisau und der nahen Umgebung. «Das ist einerseits eine sehr grosse Sympathiebekundung der Bevölkerung», stellt Wiprächtiger fest. Andererseits das Ergebnis der engagierten Sponsorenakquise.

In der Gemeinde fest verankert

An sämtliche der rund 700 Adressen im Dorf ist zunächst ein Schreiben mit Informationen zum Anliegen verschickt worden, danach machten sich Mitglieder der Musikgesellschaft auf den Weg, schauten in sämtlichen Haushalten persönlich vorbei – falls nötig auch mehrmals. «Es geht darum, Beziehungen zu pflegen», sagt Wiprächtiger und schmunzelnd hält er fest: «Das machen die Älteren bei uns etwas lieber als die Jüngeren. Doch dafür habe ich Verständnis, als 20-Jähriger war das bei mir auch so.»

Er selbst spielte 29 Jahre in der Musikgesellschaft, zog sich dann aus beruflichen Gründen zurück, stellt sich aber zur Verfügung, wenn es spezielle Ämter zu besetzen gilt. Die Musikgesellschaft Hergiswil am Napf, die 1850, also vor 172 Jahren gegründet wurde, ist aus der 2000-Einwohner-Gemeinde im Luzerner Hinterland nicht wegzudenken. Neben Auftritten am eigenen Jahreskonzert, an Musikfesten, Sportlerehrungen, kirchlichen Prozessionen oder Geburtstagen der betagten Veteranen und Ehrenmitglieder (ab 70) organisiert sie die Napfgoldwanderung, das Neujahrslotto und prägt die Kilbi jeweils mit mehreren Ständen.

Erfolgreicher Kampf um Mitglieder

In besonderer Erinnerung sind die Jahre 1977 und 1998, als Hergiswil bei Willisau Austragungsort des Luzerner Kantonal-Musikfests war. Musikalisch ist die Brassband in der 3. Stärkeklasse zu Hause, stellt dort ein solides Ensemble. So bleibe der Aufwand für die Mitglieder in einem angemessenen Rahmen, was sich positiv auf die Nachwuchsrekrutierung auswirke. «Pro Jahr begrüssen wir ein bis drei Neue, das Durchschnittsalter unserer 45 Mitglieder liegt bei 28 Jahren», berichtet Hans Wiprächtiger und er hält fest: «Auch wenn wir dauernd dafür kämpfen müssen, macht sich die Musikgesellschaft wirklich gut.»

Und damit zurück zum Star des Anlasses, der neuen Fahne. 15'000 Franken kostet das gute Stück, entworfen wurde es von Hermenegild Heuberger. «Die Fahne begleitet den Verein in wunderbaren Zeiten von Höhepunkten, in Momenten der Freude aber auch in schwierigen Zeiten, wo sie ein Zeichen der Zuversicht sein soll», erklärt Heuberger. Farblich erinnert sie an das Gemeindewappen, symbolisch an die Blasmusik. Mehr erfahren die Interessierten am Sonntag, wenn die neue Fahne endlich aus ihrem Versteck befreit wird. Oder am 18. Juni, wenn die Musikgesellschaft ihre Aufwartung am Luzerner Kantonal-Musikfest in Emmen macht.