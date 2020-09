Freiwillige unterrichten Flüchtlingen Deutsch: «Das allerwichtigste für die Integration ist die Sprache» Wegen der Coronamassnahmen haben viele Flüchtlinge ihren Deutschunterricht verpasst. Die Plattform «Hier für dich» springt ein und ergänzt das Angebot – dank freiwilligen Deutschlehrern. Natalie Ehrenzweig 22.09.2020, 11.30 Uhr

Er weiss, wie Integration geht. Sohail Ajab Khan (28) ist vor etwa vier Jahren aus Afghanistan geflohen. Inzwischen hat er in der Schweiz die Aufenthaltsbewilligung F erhalten, spricht fliessend Deutsch, hat die Freiwilligenorganisation «Education for Integration» aufgebaut und arbeitet als Pizzaiolo im Neubad in Luzern. Nun hat er mit seinem Verein die freiwillige Deutschlehrer-Plattform «Hier für dich» lanciert.

Sohail Khan beim Neubad. Er setzt sich für eine bessere Integration von Flüchtlingen ein.

Die Pandemie erschwert für viele Flüchtlinge das Erlernen der Sprache: Während des Lockdowns waren die Asylbewerberheime und Schulen geschlossen – und damit fielen auch die Deutschkurse aus. An diesem Punkt setzt «Hier für dich» an: Freiwillige sollen den Flüchtlingen Deutsch unterrichten.

«Wir vermitteln die Deutsch-Interessierten an die Freiwilligen. Beide Seiten unterzeichnen eine Vereinbarung. Die Idee ist, dass der Unterricht eins zu eins stattfindet», erläutert Khan. Ausserdem unterschreiben beide Beteiligten, dass der Unterricht an einem öffentlichen Platz stattfindet, und dass ein Treffen spätestens 24 Stunden im Voraus abgesagt werden kann. «Der Kontakt ist zum Deutschlernen gedacht, für nichts anders», betont Sohail Khan.

Über 100 Flüchtlinge haben sich gemeldet

Der Bedarf bei den Flüchtlingen ist gross: Über 100 haben sich beim Verein gemeldet. «Bis jetzt haben wir aber nur 12 Freiwillige», bedauert Khan. Die Flüchtlinge seien meist Anfänger auf A1- oder A2-Niveau und sehr motiviert.

Damit möglichst vielen Flüchtlingen geholfen werden kann, bietet das Projekt «Hier für dich» die Möglichkeit, den Unterricht via Computer durchzuführen. «Wir haben zum Beispiel ältere Freiwillige, die wir wegen Corona nicht in Gefahr bringen möchten. Oder es hat sich jemand mit einem Deutsch-Diplom aus Ungarn gemeldet. Auch das ist möglich, wenn die Betroffenen online in Kontakt sein können», erläutert Sohail Khan.

Um als Freiwilliger Deutsch zu unterrichten, braucht es allerdings kein Diplom. «Die zwei Personen bestimmen gemeinsam, was sie wann machen. Oft bringen die Flüchtlinge schon ein Buch aus der Schule mit und haben bestimmte Fragen zum Unterricht oder brauchen Hilfe dabei, einen Brief einer Behörde zu verstehen», weiss der gebürtige Afghane. Der Verein bringe die Menschen zusammen, das Weitere liege bei den Betroffenen.

Hilfe brauchen alle, sagt Sohail Khan:

«Ein Flüchtling braucht nicht nur zu Essen und ein Zimmer, sondern er braucht Freunde, einen Job, er muss integriert werden.»

Von den Flüchtlingen erwartet er Initiative und Respekt, von den Schweizerinnen und Schweizern, dass sie diesen Menschen eine Chance geben und offen sind. «Aber es ist mir klar: Wir alle haben Stress in unserem Leben. Deshalb finde ich es wirklich toll, wenn sich jemand eine, zwei Stunden in der Woche Zeit nimmt, um einem Flüchtling Deutsch beizubringen. Denn für diese Menschen ist das eine sehr wichtige Investition in ihre Zukunft.»

Begegnung und Kontakt als Mittel zur Integration

«Das allerwichtigste für die Integration ist die Sprache», ist Sohail Khan überzeugt. Dass der 28-Jährige selbst so rasch so gut Deutsch gelernt hat, liege daran, dass er – kaum war er in der Schweiz – Kontakt zu Schweizerinnen und Schweizern suchte. «An der Uni in Luzern fand ich zum Beispiel Leute, die mit mir reden wollten. Kontakt ist für die Sprache wichtig, aber auch dafür, die Kultur und Gepflogenheiten der Schweiz zu entdecken», betont er. Ausserdem dürfe man keine Angst haben, dass jemand lache.

Sohail Khan organisiert mit seinem Verein nicht nur Deutschunterricht für Flüchtlinge. Unter anderem führt er auch Partys durch. Das nächste «Bong Da City» findet am 21. November statt. Bei allen Aktivitäten, die «Education for Integration» veranstaltet, geht es Sohail Khan um Begegnungen. So ist auch sein Motto «Let’s break the distance».

Interessierte können sich unter www.educationforintegration.ch oder via E-Mail an info@educationforintegration.ch melden.