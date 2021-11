Stadt Luzern: An diesen Organisationen sind die Räte beteiligt

Stadt Luzern Stadtrat macht transparent, wie weit seine Einflusssphäre reicht: Hier hat er die Finger im Spiel Das Debakel rund um die Verkehrsbetriebe Luzern hat mögliche Interessenkonflikte innerhalb der Exekutive aufgedeckt. Nun macht der Stadtrat transparent, wie weit seine Einflusssphäre reicht. Wer soll mandatiert werden – und wieso? Diese Frage ist politisch umstritten. Simon Mathis Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadt Luzern beteiligt sich finanziell an zahlreichen Unternehmen, Stiftungen und Vereinen. Auf viele dieser Organisationen übt der Stadtrat auch politischen Einfluss aus. Bei besonders zentralen Beteiligungen wie Energie Wasser Luzern (EWL), Viva Luzern oder dem Verkehrshaus sitzt direkt ein Mitglied der Exekutive in der strategischen Chefetage. Bei anderen Institutionen werden hohe Verwaltungsangestellte mandatiert. Wie weit die Einflusssphäre des Stadtrates konkret reicht, hat er kürzlich in einer Postulatsantwort offengelegt:

Eine Beteiligung gab in den vergangenen zwei Jahren besonders viel zu reden: Jene an den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL), die sich im Alleineigentum der Stadt befinden. Bekanntermassen sehen sich die VBL mit dem Vorwurf konfrontiert, sie hätten widerrechtlich rund 16 Millionen Franken an Subventionsgeldern eingenommen. Das VBL-Debakel hat mehrere Rechtsverfahren angestossen, aber auch Skepsis an der städtischen Beteiligungsstrategie gesät. Denn: Die VBL beziehen Subventionen vom Verkehrsverbund Luzern (VVL), in dem der Stadtrat ebenfalls vertreten ist.

Bitzi: «Interessenkonflikte gehören zur Milizpolitik»

Franziska Bitzi Staub, Mitte, Stadt Luzern. Bild: PD

Diese Konstellation wurde mittlerweile umgekrempelt. Bereits 2020 trat Stadtrat Martin Merki (FDP) aus dem VBL-Verwaltungsrat zurück. «Er hat sich zurückgezogen, weil der Stadtrat zum damaligen Zeitpunkt wegen Ausstandsregelungen fast nicht beschlussfähig war», erklärte Finanzdirektorin Franziska Bitzi (Mitte) Ende Oktober an der Sitzung des Grossen Stadtrates. Die Exekutive ersetzte Merki durch Patrik Bieri (FDP), der die Finanzen und das Controlling der städtischen Umwelt- und Mobilitätsdirektion unter sich hat sowie Gemeinderat in Buchrain ist.

2022 wird sich zudem Adrian Borgula (Grüne) aus dem VVL-Verbundrat zurückziehen; an seine Stelle wird ebenfalls ein hochrangiges Mitglied der Verwaltung treten. Angestossen hat dies der Kanton Luzern. Zunächst wollte der Regierungsrat die Stadt ganz ausschliessen – wegen breit gefächerter Kritik ist er aber zurückgekrebst.

Der Stadtrat ist der Meinung, dass die Sache damit gegessen ist. «Mir ist nicht klar, wo hier noch Handlungsbedarf bestehen soll», sagte Franziska Bitzi Ende Oktober zu einem Postulat der FDP. Und weiter:

«Tatsache ist: Interessenkonflikte gehören zum Leben, zu unserer Milizpolitik sowieso. Die Frage ist doch, wie wir damit umgehen.»

Das Staatswesen gebe Regeln vor, wo solche Konflikte tolerierbar seien – und wo nicht. Ein externer Experte habe der Exekutive gar attestiert, diesbezüglich allzu streng vorzugehen. Dass sich der Stadtrat vom Parlament anhören müsse, zu «lasch» agiert zu haben, verstehe Bitzi nicht.

FDP bezweifelt den Sinn städtischer Einsitznahmen

Überzeugen konnte Bitzi die Postulanten der FDP damit nicht. «Der Stadtrat führt in seiner Antwort zwar mögliche Interessenskonflikte auf», sagt FDP-Grossstadtrat und Erstunterzeichner Marco Baumann auf Anfrage. «Aber das ist noch lange nicht die kritische Überprüfung, die wir uns gewünscht haben.»

Marco Baumann, FDP, Stadt Luzern. Bild: PD

Eine solche Hinterfragung sei nicht nur im Bereich ÖV, sondern auch bei der Kultur nötig. Denn der Zweckverband Grosse Kulturbetriebe, bei dem Bildungsdirektor Beat Züsli (SP) Einsitz nimmt, spreche Beiträge für Institutionen, die ebenfalls unter dem Einfluss der Bildungsdirektion stehen. Das sei im Grunde die gleiche Ausgangslage wie bei den VBL, moniert Baumann.

Er betont aber auch, dass es ihm nicht um die Rolle einzelner Personen gehe. «Eigentlich müsste man sich fragen, ob politische Stadtvertretungen überhaupt nötig sind.» Er verweist auf drei Instrumente, durch welche die Stadt bereits Einfluss auf die Betriebe nehmen kann: den Leistungsauftrag, die Beteiligungsstrategie und die Eignerstrategie. «Wir haben das Gefühl, dass diese Instrumente genügen.» Sprich: Bei Verwaltungsrätinnen und -räten seien Fachkompetenz, Erfahrung und Firmenloyalität höher zu gewichten als die Möglichkeit der politischen Einflussnahme. Dies wiederum sieht der Stadtrat anders: Er hält fest, dass die Öffentlichkeit an dieser Einflussnahme ein Interesse habe.

Direkte Einsitznahmen sollen die Ausnahme sein

Davon unabhängig kritisiert Marco Baumann, dass nicht klar geregelt sei, in welchen Fällen Mitglieder des Stadtrats mandatiert werden – und in welchen Fällen Vertretungen eingesetzt werden. In diesem Punkt folgt ihm auch Grossstadtrat Christian Hochstrasser (Grüne): «Man hat entschieden, dass nicht mehr ein Stadtratsmitglied bei den VBL vertreten ist, während bei anderen AG weiterhin ein Stadtratsmitglied vertreten ist.» In keinem Satz der Postulatsantwort sei «schlüssig erklärt, was der Unterschied ist und wie man in Zukunft mit den Stadtratsmandatierungen umgehen» wolle.

Bitzi hingegen findet, dass die Grundlagen klar seien. Direkte Einsitznahmen durch den Stadtrat sollen Ausnahmen sein. Kriterien seien ein «bedeutendes öffentliches Interesse» und eine «Vermeidung von Interessenskonflikten», schreibt sie auf Anfrage. Nur: Hier beisst sich die Katze selbst in den Schwanz. Denn offenbar ist es eine Ermessensfrage, ab wann Interessenskonflikte problematisch werden. Bitzi schreibt denn auch, dass die Beurteilung «im Einzelfall individuell» erfolge.

Sind AG überhaupt die richtige Rechtsform?

Eine ganz andere Lösungsebene streben SP und SVP in einem ungewöhnlichen Schulterschluss an: Sie wollen die Rechtsform der stadteigenen Betriebe EWL, VBL, Viva Luzern und Hallenbad Luzern überprüfen lassen. Derzeit sind diese vier Institutionen allesamt AGs. Ende Oktober sprach sich das Parlament für eine solche Überprüfung aus, die auch der Stadtrat stützt. Bitzi sagte dazu:

«In den 90er-Jahren hat man alles Mögliche ausgelagert, heute würde man das differenzierter anschauen. Nach 20 Jahren lohnt es sich, genauer hinzuschauen.»

Einzig die FDP sprach sich gegen das Vorhaben aus. «Die Probleme liegen nicht in der Auslagerung an sich, sondern in einer verantwortungsvollen Public Corporate Governance», sagte Marco Baumann. Deshalb sei auch die Vermeidung von Interessenskonflikten so zentral.

SP und SVP betonten, dass es darum gehe, ergebnisoffen die Möglichkeiten auszuloten. Den Spielraum definieren die Parteien breit: Dem kompletten Verkauf der AG steht eine komplette Integration in die Verwaltung gegenüber. Als dritte Alternative steht eine Umwandlung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt im Raum. Abgesehen von der FDP stützten alle Parteien die Motion – jedoch nicht alle mit derselben Überzeugung. Christian Hochstrasser etwa differenzierte: «Aus unserer Sicht werden nicht alle Aufgaben der Verwaltung automatisch besser erfüllt, wenn sie von der öffentlichen Hand verantwortet werden.» Die Grünen hätten eine gewisse Skepsis, dass eine Überprüfung neue Erkenntnisse bringen wird. «Ganz so einfach wird es nicht sein, eine bessere Lösung zu finden.»