Hildisrieden Brandursache beim Restaurant des Golfclubs Sempach geklärt Bei Unterhaltsarbeiten an einer Terrasse beim Restaurant des Golfclubs Sempach ist ein Glimmbrand entstanden. Daraus entwickelte sich ein Vollbrand. Der Schaden bewegt in Millionenhöhe. Roger Rüegger 20.01.2021, 16.43 Uhr

Die Brandermittler der Luzerner Polizei konnten die Brandursache am Restaurantgebäude des Golfclubs Sempach in Hildisrieden klären. «Aufgrund von Unterhaltsarbeiten an einer Terrasse, bei der ein Gasbrenner eingesetzt worden war, entstand ein Glimmbrand bei der Isolation», teilte die Luzerner Polizei am Mittwochnachmittag mit.