Hildisrieden Das Restaurant des Golfclubs Sempach ist komplett niedergebrannt In Hildisrieden ist am Montagabend das Restaurantgebäude des Golfclubs Sempach ein Raub der Flammen geworden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. 19.01.2021, 08.36 Uhr

Das Restaurant ist komplett niedergebrannt. Bild: Luzerner Polizei

(dvm) Der Brand wurde der Luzerner Polizei am Montagabend kurz nach 23 Uhr gemeldet, wie es in einer Mitteilung heisst. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Restaurantgebäude des Golfclubs bereits in Vollbrand.