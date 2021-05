Hildisrieden Die Dompteure verlassen den «Roten Löwen»: Nach über 20 Jahren ist für das Gastgeberpaar Schluss Georg und Julia Wieser übergeben das Gasthaus, welches sie über 20 Jahre mit Leib und Seele geführt haben, an ihren Nachfolger. Müde ist das Paar aber noch lange nicht. Fabienne Mühlemann 28.05.2021, 11.45 Uhr

Georg und Julia Wieser sind derzeit in Hildisrieden gefragte Personen. Die Gäste im «Roten Löwen» wollen mit dem Gastgeberpaar noch einen letzten Schwatz halten, haben noch ein dringendes Anliegen oder wollen einfach nochmals die Atmosphäre geniessen. Am 1. Juni übergibt das Ehepaar das Lokal an die Luzerner Gastrounternehmer Saemi Honegger und Pius Suter zusammen mit einer neuen Gastgeberin und neuem Küchenchef, die Mitarbeitenden bleiben bestehen. Zwei Wochen werden die Wiesers noch unterstützend vor Ort sein. «Danach verabschieden wir uns endgültig», so die beiden.

Georg und Julia Wieser stossen auf ihren Abschied an. Bild: Boris Bürgisser (Hildisrieden, 26. Mai 2021)

Über 20 Jahre lang haben sie das Gasthaus mit Leib und Seele geführt. Nun sitzen sie einige Tage vor der Pensionierung im traditionellen grossen Saal des «Rote Leue». Im Hintergrund klopft der Koch gerade in der Küche die Cordon bleus für die Mittagsmenus, Geschirr klirrt, das Telefon läutet – es ist einiges los. Sie seien schon etwas wehmütig, erzählen sie. Georg Wieser sagt:

«Doch wir freuen uns, psychisch und physisch ein wenig herunterfahren zu können.»

Es gab auch einen Unterbruch

Mit seiner Frau hat er den Betrieb am 1. Juli 1995 übernommen. «Wir hatten damals kaum Budget und dazu auch nicht die qualifizierten Leute in der Küche. Das mussten wir uns alles aufbauen», so der diplomierte Küchenchef und Hotelier. In den 26 Jahren, die nun vergangen sind, gab es aber einen Unterbruch. Die Wiesers verliessen den «Roten Löwen» für ein paar Jahre, um etwas Neues auszuprobieren. 2011 kehrten sie zurück nach Hildisrieden – der «Rote Leue» hat seine Dompteure wieder, freuten sich die Gäste. «Wir wollten dem Lokal nach turbulenten Jahren wieder auf die Beine helfen und planten, etwa zwei Jahre zu bleiben. Nun sind es zehn geworden», so der gebürtige Südtiroler in seinem Bündner Dialekt.

In ihrem Album haben sie Erinnerungen an die Zeit im «Roten Löwen» gesammelt. Hier ein Artikel mit Bild aus dem Jahr 1995. Bild: Album der Wiesers

In den vielen Jahren konnten Julia und Georg Wieser das Restaurant prägen und über die Region hinaus bekannt machen. «Wir haben stets darauf geachtet, dass wir ein gastfreundlicher Landgasthof für jeden sind, egal welche Gesinnung, welcher Beruf, welcher Anlass. Wir haben alle gleich behandelt. Uns war es wichtig, jeden Gast kurz persönlich zu begrüssen», sagt die 61-jährige diplomierte Maître d'hôtel. Diese Menschlichkeit haben die Gäste geschätzt. Und wenn es mal nicht wie gewünscht lief, hat sich das Ehepaar gegenseitig aufgebaut. Die gebürtige Eschenbacherin bilanziert:

«Wir sind schon ein gutes Team.»

Ebenfalls schätzten die Gäste das leckere Essen im «Rote Leue». Neben Burger oder Fish and Chips – «dazu haben uns unsere Kinder inspiriert» – gibt es traditionelle Menus wie Cordon bleu, Wurstsalat und Hacktätschli oder auch «echli meh» wie Rehschnitzel und Chateaubriand. «Wir sind immer mit der Zeit gegangen, den Qualitätszielen aber immer treu geblieben», sagt der 64-Jährige. Auch der Wein spielte bei ihnen eine grosse Rolle. So lautete ihr Ziel, den Jahresumsatz von 16'000 Liter Wein aus dem Jahr 1416 zu übertrumpfen. «Am ehesten haben wir dies in den Jahren 2017 und 2018 erreicht. Ärgerlicherweise wäre wohl sogar 2020 mit dem Schützenfest und den weiteren Anlässen ein Rekordjahr geworden.»

Der «Rote Löwe» in Hildisrieden hat draussen rund 120 Sitzplätze. Bild: Boris Bürgisser (Hildisrieden, 26. Mai 2021)

Jetzt geht's mit dem Velo ans Mittelmeer

Das liegt jedoch hinter ihnen, nun geht es weiter vorwärts. Und dies im wahrsten Sinne. Denn im Sommer wollen die Wiesers mit dem Velo vom Furkapass innert acht Tagen auf einer Strecke von über 800 Kilometern ans Mittelmeer radeln. An jenen Ort, wo sie ihre ersten gemeinsamen Ferien verbracht haben. «Zwar macht mir das Ausscheiden aus der Arbeitswelt und das Abtauchen in die Anonymität etwas Sorgen. Doch nun habe ich Zeit für eigene Bedürfnisse. Ich möchte noch viel Neues lernen», sagt der Gastgeber, der seine Rolle auch zu Hause weiter ausleben wird und Freunde und Familie immer gerne zum Essen einlädt.

Ihren Abschied feiern sie passend unter dem Motto «Feierabend», denn müde sind die beiden noch lange nicht.

Georg und Julia Wieser feiern ihren Abschied unter dem Motto «Feierabend». Ein Glas Wein dazu darf es sein. Bild: Boris Bürgisser (Hildisrieden, 26. Mai 2021)

Nun sind sie jedoch froh, dass das Gasthaus in sicheren Händen ist und ihr Nachfolger es in ihrem Sinne weiterführt – «der ‹Rote Leue› brüllt weiter», freuen sie sich. Gerne hätten sie ein grosses Abschiedsfest veranstaltet. Julia Wieser:

«Doch nun werden wir mit etwas musikalischer Unterhaltung die letzten Tage ausklingen. Und wir werden Cordon bleus für 26 Franken anbieten – für 26 Jahre ‹Rote Leue›, versteht sich.»