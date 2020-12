Hildisrieden Ein Gedicht über eine Pandemie weckt beim Ehepaar Steiner Erinnerungen an längst vergangene Zeiten Die Familien von Theres und Robert Steiner sind vor 100 Jahren von der Spanischen Grippe schwer getroffen worden. Mehrere Familienmitglieder sind an der Influenza-Pandemie gestorben. Das Ehepaar sieht Parallelen zwischen der damaligen und der heutigen Situation. Roger Rüegger 24.12.2020, 05.00 Uhr

Theres und Robert Steiner mit dem Hochzeitsbild der Grossmutter von Robert Steiner und ihrem Gatten.

Bild: Dominik Wunderli (Hildisrieden, 22. Dezember 2020)

«Niene isch Chilbi u niene isch Tanz, deheime ums Hus um versuret me ganz.» Das sind die ersten Zeilen eines Gedichts, das eine gewisse Lina Wisler-Beck am 22. Juni 1920 verfasst hatte.

Die Worte ergaben damals einen Sinn. Der zweite Abschnitt lässt erahnen, welche Tragödie die Frau beschreibt: «Wär gwanet isch z'gumpe und z’tanze, o je, däm due halt die Süche-Verordnige weh.»

Die Autorin schliesst ihren Paarzeiler mit der Bemerkung: «1920 wütete die Spanische Grippe, damals viele Tote.»

Gedanken der Autorin berührten das Ehepaar

Das Gedicht hat 100 Jahre später den Weg zu Theres und Robert Steiner nach Hildisrieden gefunden. «Die Schwiegermutter meiner Tochter hat es in einer Zeitung entdeckt. Sie wurde kürzlich 80 und war von den Worten beeindruckt, weshalb sie diese niederschrieb und uns per Post zukommen liess», erklärt die 77-jährige fünffache Grossmutter, wie das Schreiben in ihrem Briefkasten landete.

Die Gedanken der Autorin berühren auch das Ehepaar. Die gebürtige Sarnerin erklärt:

«Es ist, als hätte uns die Geschichte eingeholt.»

Seit dem Ausbruch der Coronapandemie haben sie und ihr 82-jähriger Ehemann Robert den Kontakt zu ihren Freunden und zur Familie auf ein Minimum heruntergefahren.

Das gesellige Paar ist in dieser Beziehung strikt. Zur Begrüssung reicht Theres dem Besucher die rechte Hand, in der linken hält sie ein Fläschchen Desinfektionsmittel. «Für mich ist es wichtig, Ihnen die Hand zu drücken, es ist eine Form von Achtung», erklärt sie fast entschuldigend.

Mit Verweis auf Spanische Grippe Unverständnis geerntet

Dann erzählen die beiden, wie sie sich mit der Situation zurechtfinden. «Wir nehmen die Sache sehr ernst. Vielleicht sogar ernster als manche. Als das Gestürm angefangen hat, erwähnte ich einmal zu jemandem, dass mich die aktuelle Situation an die Spanische Grippe erinnere. Die Person verstand mich nicht und meinte, ich soll doch keine Märchen erzählen», berichtet Theres Steiner fast empört. Robert Steiner ergänzt:

«Wir hatten schon früh die Befürchtung, dass eine schlimme Zeit auf uns zukommen kann.»

Leider Gottes hat sich ihre Angst bewahrheitet, weshalb das Ehepaar die Konsequenzen zog. Die fünf Grosskinder, die beiden Töchter und die vielen Geschwister – Theres hatte deren zehn, Robert einen Bruder – sind gefühlt weit weg. Auch wenn die eine Tochter mit ihrem Mann und den vier Kindern unmittelbar neben den Steiners wohnt, so sind sie doch nicht fassbar.

Beide Familien erlitten vor 100 Jahren herbe Verluste

Das Paar vermeidet den Kontakt bewusst, obwohl es sie schmerzt. Aber es hat einen triftigen Grund: Beide Familien wurden vor 100 Jahren schwer geprüft. Theres Steiners Grossmutter mütterlicherseits erkrankte hochschwanger an der Spanischen Grippe. Die Geburt des achten Kindes überlebten die Mutter und auch das Mädchen nicht. Theres schildert das Schicksal, das ihre Familie heimsuchte:

«Meine Mutter war mit 15 die älteste und musste fortan für ihre Geschwister sorgen. Zum Glück fand mein Grossvater nach zwei Jahren wieder eine liebe Frau.»

Und auch Robert Steiners Grossmutter ist daran gestorben. Er weiss nur wenig darüber, was sich 1920 in Doppleschwand ereignete. «Vater erzählte, dass seine Mutter von zu Hause loszog, um ihre Familie in Schüpfheim zu besuchen. Er sagte, dass sie gesund aus dem Haus ging und krank wieder zurückkehrte.» Die Frau verstarb dreissigjährig, wenige Tage nach ihrem Besuch bei den Verwandten.

Zusammenkommen mit der Familie fehlt dem Ehepaar

Theres und Robert Steiner sind aufgeschlossen und gesellige Menschen. Sie berichten gerne und viel über vergangene und auch aktuelle Geschehnisse ihrer Familie. Das grosse Treffen, welches jeweils am 26. Dezember im Pfadiheim Sarnen stattfindet, ist dabei der Höhepunkt des Jahres. Das Lokal hat die Familie an diesem Datum auf Abruf reserviert. «Wir sind manchmal bis zu 30 Personen. Jeder bringt etwas mit, dann wird geredet, gegessen und vor allem auch gejasst», schildert Theres, wie es am Familienfest jeweils zu und her geht, oder viel mehr, wie es zugegangen ist. Sie vermisse es, wie ihr Bruder Franz, der im Februar gestorben ist, zu ihr sagte: «Chomm Meitschi setz ane, mer jasse.» Über ihre Wange rinnt eine Träne, die sie fast unmerklich abwischt. Und dieses Jahr: Theres Steiner zuckt die Schultern: «Oi niid!»

«I bi ja nid einzig, s’trifft anderi o, s’isch nume es gwane – mi zahmet de scho.»