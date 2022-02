Erlosenpraxis Hildisrieden steht vor Eröffnung

Hildisrieden Eröffnung der neuen Arztpraxis steht bevor – das Angebot wird grösser ausfallen Im April öffnet in Hildisrieden die vierte Gemeinschaftspraxis von Cornel Raess ihre Türe. Sein Team tritt die Nachfolge des langjährigen Hausarztes Urs Rimensberger an – und wird eine Rundumbetreuung anbieten. Alessia Derikesen Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fast 30 Jahre lang hat Urs Rimensberger seine Hausarztpraxis in Hildisrieden geführt. Nun wird die Erlosenpraxis planmässig am 1. April als Nachfolgepraxis von Cornel Raess eröffnet. «Vor ungefähr drei Jahren hat sich Urs Rimensberger an mich gewendet, da er Ende März seine Tätigkeit als Hausarzt beenden wird», erklärt der Hitzkircher Arzt.

Cornel Raess in der Erlosenpraxis, die Anfang April ihre Türe öffnen wird. Bild: Patrick Hürlimann (Hildisrieden, 22. Februar 2022)

Damit tritt er in grosse Fussstapfen: Urs Rimensberger hat die Praxis 1993 von seinem Vater übernommen. Er habe einen Nachfolger gesucht – und nun mit Cornel Raess gefunden. Dieser hat bereits drei Gemeinschaftspraxen aufgebaut, in Hitzkirch, Eschenbach und Hochdorf. Im Gebiet Waldmatte, beim Kreisel im Zentrum von Hildisrieden, wird die Erlosenpraxis im Parterre eines neugebauten vierstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäudes einziehen.

Mehrere Allgemein- und Fachärzte ersetzen Rimensberger

Die Praxis ist rund 400 Quadratmeter gross und umfasst sechs Sprechzimmer. Mit ihrer Eröffnung werden künftig mehrere Allgemein- sowie Fachärzte den Hausarzt Urs Rimensberger ersetzen – das Angebot wird also ausgebaut. «Beim Start werden drei erfahrene Allgemeinärzte und sechs medizinische Praxisassistentinnen im Betrieb tätig sein», sagt Raess. «Zusätzlich werden Fachärzte das Angebot erweitern: ein Arzt für Hals-Nasen-Ohr und ein Arzt für Orthopädie sowie eine Ernährungsberatung.» Geplant sei auch ein Arzt für die Gynäkologie. Ab Sommer 2022 werden zwei weitere Allgemeinärzte dazu kommen.

Der Innenbau der Praxis ist so weit fertig; es fehlt noch die Einrichtung wie Liegen. Bild: Patrick Hürlimann (Hildisrieden, 22. Februar 2022)

Im künftigen medizinischen Zentrum von Hildisrieden wird somit das ganze Spektrum der Hausarztmedizin angeboten, von der Geburt bis ins Alter. Auch die Altersheimbetreuung in Beromünster gehört dazu, wo rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner betreut werden. Zudem wird das Einzugsgebiet der Kundschaft erweitert. «Es gibt Personen aus der Region, die keinen Hausarzt haben oder auf der Suche nach einem sind. Diese werden wir in unserem Kundenstamm aufnehmen», so Raess.

1,2 Millionen in Aufbau investiert

Die Investitionskosten für den Innenausbau und die Einrichtung mit den medizinischen Geräten belaufen sich auf etwa 1,2 Millionen Franken. «Finanziert wird die Praxis mittels Aktionäre, Eigenkapital und weniger Kredite», erklärt Raess. Ärzte und leitende medizinische Angestellte können Aktionäre werden und somit Teilhaber der Praxis.

«Ziel ist eine langfristige Bindung der Ärzte sowie die Möglichkeit auf Mitbestimmung.»

Bis zu 25 Prozent der Aktien werden ausserdem für den finanziellen Ausgleich an Drittaktionäre wie Firmen verkauft. Des Weiteren sind die vier Gemeinschaftspraxen mittels Aktionärsverträgen miteinander verbunden. Raess: «Somit kann eine enge Zusammenarbeit gewährleistet werden, wie etwa bei gegenseitiger Unterstützung, beim Einkauf oder beim Personalbedarf.»

Weitere Projekte in Beromünster und Luzern geplant

Cornel Raess wird selber nicht in der Erlosenpraxis angestellt sein. Der 55-Jährige arbeitet zu einem 50-Prozent-Pensum in der Lindenbergpraxis in Hitzkirch. Daneben ist er fürs Management der vier Seetalerpraxen sowie für die Planung neuer Vorhaben zuständig. «Es laufen Gespräche für Projekte in Luzern und Beromünster», sagt Raess. Dabei betont er, dass dies keine Konkurrenzprojekte darstellen würden.

«Viele Hausärzte möchten in den Ruhestand und suchen einen Nachfolger. Sie wenden sich an mich, damit die medizinische Grundversorgung weiterhin gesichert werden kann.»

Die Eröffnung der Erlosenpraxis wäre schon im letzten Frühling geplant gewesen. Der Baustart habe sich aber etwa um ein Jahr verzögert. «Es gab ein Problem mit der Zufahrt zum Gebäude», erklärt Raess. «Diese war zu schmal und die Anwohner waren nicht begeistert vom Mehrverkehr.» Daher musste auf eine Bewilligung des Kantons zur Verschiebung der Bushaltestelle abgewartet werden. Doch dem praktizierenden Arzt kam das gerade recht: «Ich hatte mit dem Aufbau und Management der anderen drei Praxen viel um die Ohren, da alles sehr schnell ging. Ich bin froh, wenn es wieder ein wenig ruhiger zugeht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen