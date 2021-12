Hildisrieden Gemeinderat Daniel Zwimpfer tritt zurück Der Hildisrieder Gemeinderat Daniel Zwimpfer hat seinen Rücktritt eingereicht. 23.12.2021, 21.34 Uhr

Daniel Zwimpfer Bild: PD

Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, habe Zwimpfer den Gemeinderat darüber in Kenntnis gesetzt, aus beruflichen Gründen per 31. Dezember zurückzutreten. Zwimpfer sass seit 2016 für die FDP im Hildisrieder Gemeinderat und stand dem Ressort Bauen vor.