Hildisrieden Nach verheerendem Brand: Restaurant des Golfclubs Sempach soll im Mai provisorisch wiedereröffnen Als Ersatz für das im Januar abgebrannte Restaurant des Golfclubs Sempach soll ab Mitte Mai ein temporäres Clubhaus entstehen, inklusive Restaurant. 19.02.2021, 16.52 Uhr

So soll das provisorische Gebäude aussehen. Visualisierung: PD

(spe/stg) Seit das Restaurants des Golfclubs Sempach am 18. Januar bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist (wir berichteten), arbeitet der Club an einer Ersatzlösung. Er plant, einen temporären Neubau mit einem A-la-carte-Restaurant, einer Lounge, Terrasse und zwei Sälen, Mitte Mai direkt neben dem alten Standort zu eröffnen, falls die Baubewilligung bis dahin vorliegt. Für das Provisorium nimmt Golf Sempach gemäss Geschäftsführer Daniel Weber «eine tiefe einstellige Millionensumme» in die Hand.