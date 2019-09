Hildisrieden: Quad in Brand geraten

Am Mittwochabend hat in Hildisrieden auf der Hochdorferstrasse ein Quad gebrannt. Verletzt wurde niemand.

(fmü) Am Mittwochabend um 18:05 Uhr ging bei der Luzerner Polizei die Meldung eines Brandes in Hildisrieden ein. Auf der Hochdorferstrasse war rund 30 Meter nach dem Kreisel ein Quad in Brand geraten, wie die Polizei auf Anfrage sagt. Verletzt worden sei niemand.

Der Brand ist mittlerweile gelöscht, sagt Feuerwehrkommandant Urs Bachmann. Der Quad sei völlig ausgebrannt. Der Verkehr werde momentan einspurig geführt.

Die Ursache ist noch unklar. Neben der Polizei und der Feuerwehr sei ein Branddetektiv vor Ort.