Hingeschaut: Abgelehnt und trotzdem da – der Pöstler aus Bronze beim PH-Gebäude In der Nähe des Bahnhofs Luzern steht die bronzene Figur eines Postboten. Obwohl der Vorschlag von Rolf Brem beim Neubau des Postgebäudes 1985 abgelehnt wurde, mahnt die Plastik noch heute an die Vergangenheit des Hochschulgebäudes. Salome Erni 01.09.2020, 05.00 Uhr

Unbewegt steht der Pöstler vor dem Gebäude der pädagogischen Hochschule. Er hält sein Velo geübt am Lenker aufrecht, obwohl es hinten und vorne mit festgezurrten Paketen und Rollen beladen ist. Nicht nur wegen seines Gefährts mutet der Postbote aber etwas altmodisch an. Auch die lange Regenpellerine, der eckige Hut und selbst der Schnurrbart wirken aus der Zeit gefallen. Dies vermag den Pöstler jedoch ebenso wenig wie die vorbeifahrenden Autos oder die schlendernden Passanten zu stören. Gelassen blickt er auf die Zeitung und scheint es nicht eilig zu haben.

Die bronzene Figur eines Pöstlers von Rolf Brem beim PH-Gebäude. Patrick Huerlimann (Luzern, 17. August 2020)

Dieser Eindruck trügt nicht: In seiner Haltung verharrt der Pöstler seit seiner Erschaffung im Jahr 1985. Damals wurde das Postgebäude beim Bahnhof Luzern neu gebaut. Wie Jürg Stadelmann auf seiner Website «Büro für Geschichte und Zeitgeschehen» schreibt, sei zu diesem Anlass ein Wettbewerb für Kunst am Bau ausgeschrieben worden. Der Künstler Rolf Brem – besonders bekannt für seine Plastik «Hirt mit Schafen» beim Luzerner Theater – nahm daran teil. Sein Vorschlag des Pöstlers wurde mit der Begründung «zu gegenständlich» abgeschmettert und kam somit für die Kommission nicht in Frage.

Unverhoffte zweite Chance

Doch dies soll nicht das Ende sein. Der Kreispostdirektor Alphons Stadler war zwar nicht stimmberechtigt in der Kommission, fand aber Gefallen an der Bronzeplastik von Brem. So organisierte er mehr als 60'000 Franken für den 210 Zentimeter hohen Pöstler und fand vor dem Eingang des Postgebäudes einen Platz für ihn. Gemäss Stadelmann sei dies ohne weitere Rücksprache mit Stadt oder Kunstkommission geschehen. In aller Stille habe der Pöstler in Anwesenheit des Künstlers sein Fleckchen Erde bezogen.

Dort blieb er und schaute dem emsigen Treiben seiner Berufskollegen zu, bis die Universität Luzern in das Postgebäude einzog. Während des Umbaus wurde er vorübergehend nach Root verlegt, kam dann aber wieder an dieselbe Stelle zurück, wo er bis heute weilt.

Berühren durch Lebensnähe

Rolf Brem lebte und arbeitete in Meggen. Hier schuf er bis zu seinem Tod im Jahr 2014 zahlreiche Plastikskulpturen. Stets bewegte er sich in seinen Werken nahe am Alltag, der Mensch ist sein zentrales Thema. Wie auch der Pöstler, provozierten seine figurativen Werke selten. Vielmehr gelang es ihm, grosse Teile der Bevölkerung durch die Zugänglichkeit seiner Werke zu berühren.

Der Pöstler gehört zu Brems populärsten Werken in Luzern, was sicherlich auch an seinem prominenten Platz hängt. Die etwas übergrosse Männergestalt weckt das Bild des gutmütigen, allseits beliebten Postboten. Obwohl kritisiert von der Kunstkommission, ist es wohl gerade die Lebensnähe, die ihn so beliebt macht.