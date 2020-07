Hingeschaut: «Anna im Bade» hat eine turbulente Vergangenheit hinter sich

Serie

Hingeschaut: Eschenbacher Schulhauswände mahnen zum sorgsamen Umgang mit der Erde

Die grossen Wandmalereien am Schulhaus Lindenfeld in Eschenbach wurden in einer Projektwoche mit dem Künstler Robert Ottiger geschaffen. Sie schildern mit ihren Käfern eine lebensfeindliche Welt und rufen zum Schutz der Natur auf.