Beim Utohorn in Kastanienbaum steht Bootshaus eines Bergsteigers

Beim Utohorn in Kastanienbaum steht das Bootshaus eines Bergsteigers Der Zürcher Carl Seelig erbaute Anfang des letzten Jahrhunderts ein Boots- und Badehaus im «Laubsägeli-Stil» – und gab der Halbinsel Utohorn ihren Namen.

Das Bootshaus Utohorn vor dem beeindruckenden Panorama.

14. Juni 2021

Die Aussicht beim Utohorn in Kastanienbaum ist spektakulär: im Rücken der Wald, zu Füssen der Vierwaldstättersee, mit Blick auf die Rigi und den Bürgenstock. Ebenso bemerkenswert ist das dortige Boots- und Badehaus. Die rote Farbe leuchtet den Schiffen auf dem See entgegen, die filigran verzierten Balkone laden zum Sonnenbaden ein. Sogar ein Türmchen mit Glocke für Schiffssignale steht auf dem ausladenden Dach.

Erbaut wurde das private Boots- und Badehaus um etwa 1907 von Carl Seelig als Teil eines weitläufigen Villen-Ensembles. Dazu gehört auch ein Spycher, der im Aussehen an eine SAC-Hütte erinnern soll. Dies gibt Aufschluss über die Leidenschaft des Zürcher Seidenindustriellen: Seelig war ein begeisterter Bergsteiger und passioniertes Mitglied der Zürcher SAC-Sektion «Uto», die in ihrer Namensgebung Bezug nimmt auf den Üetliberg.

Was nur wenige wissen: Womöglich entstand der Name Utohorn durch genau diese Verbindung. In Kastanienbaum tauchte «Uto» nämlich erst auf, nachdem Seelig die Grundstücke gekauft hatte und bezog sich zunächst nur auf seine Liegenschaften. Ein Zusammenhang mit Seeligs Leidenschaft für das Bergsteigen liege deshalb nahe, heisst es in einer Publikation der SAC-Sektion «Uto».

Bereits vor über hundert Jahren wurde hier gebadet.

Namensgeber hin oder her – Seeligs Liegenschaften wurden nach seinem tödlichen Unglück bei einer Bergtour sukzessive von seinen Nachkommen verkauft. Zwischen der Villa und dem Bootshaus wurden mittlerweile weitere Gebäude erbaut. Das Bootshaus ist auch heute in Privatbesitz.

Errichtet im «Laubsägeli-Stil»

Entlang des Vierwaldstättersees stehen unzählige solche Bade- und Bootshäuser, oft ebenfalls Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Mathias Steinmann, Leiter Bauinventar der Denkmalpflege Kanton Luzern, ordnet das Häuschen am Utohorn dem «Laubsägeli-Stil» zu. Diese auch als Schweizerhaus-Stil bekannte Architektursprache wird in Anbetracht der zahlreichen Zierelemente aus Holz nicht umsonst so betitelt.

Das Gebäude mit seiner verzierten Fassade.

Damit entspreche das Gebäude einem internationalen Trend, der bereits im 19. Jahrhundert einsetzte, so Steinmann. Dieser akademische Architekturstil, der sich an einem imaginären «Chalet Suisse» orientierte, war vor allem bei frühen Tourismusbauten wie Hotels oder auch Bahnhöfen sehr beliebt.

Entspannung im privaten Rahmen

Steinmann erklärt, wieso viele Boots- und Badehäuser am Vierwaldstättersee zu dieser Zeit erbaut wurden. Erst um die Jahrhundertwende sei der See nämlich als Freizeitort entdeckt worden: «Während Touristen den See mit Dampfschiffen erkundeten, entspannten sich wohlhabende Städter auf ihren Motorbooten und in Badehäusern», sagt Steinmann. «Die kleinen Oasen hatten einen sehr intimen und privaten Charakter.» Dort repräsentativ Gäste zu empfangen, sei nicht das Ziel gewesen.

Der Blick aus dem Fenster führt direkt auf den See.

Dem entspricht die schlichte, aber gemütliche Einrichtung des Bootshauses beim Utohorn. Öffnet man die Türe, liegt der Duft von altem Holz in der Luft. Über eine schmale Treppe ist der Dachstock erreichbar, wo die Glocke mit Hilfe eines Seils betätigt werden kann – und erstaunlich laut über den See hallt.