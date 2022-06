Hingeschaut Der Ritterstein steht beim Surseer Kreisel Schlottermilch, denn: Mobilität gibt’s nicht erst seit dem Auto Mit Schwung aufs Ross – dazu diente der Ritterstein. Die Aufstiegshilfe hat zwar wenig mit dem Mittelalter zu tun, passt dafür zum Verkehrs-Hotspot Schlottermilch. Salome Erni Jetzt kommentieren 28.06.2022, 11.30 Uhr

Was es mit dem bizarren Wort «Schlottermilch» auf sich hat, rätselten wohl schon einige Autofahrer, als sie beim gleichnamigen Surseer Kreisel standen. Doch ablenken lassen sollte man sich nicht, schliesslich befindet man sich hier bei einem der grössten Verkehrsprobleme des Kantons. Deshalb sei des Rätsels Lösung nun verraten: Schlottermilch ist eine alte Bezeichnung für geronnene, saure Milch – früher eine beliebte Speise.

Den Namen Schlottermilch übernahm der Kreisel vom gleichnamigen Jagdschloss, das gleich um die Ecke steht:

Zunächst hiess das Gut wohl «Ei» oder «Oie». Weshalb sich schlussendlich der Übername durchsetzte, ist nicht bekannt. Der schlichte Landsitz ist eines der ältesten Wohngebäude der Stadt Luzern und steht unter Denkmalschutz.

Der Ritterstein stammt nicht aus dem Mittelalter

Eine Besonderheit am südöstlichen Ecken des Hauses erinnert an die Zeit vor Auto-Karawanen und kantonalen Ampel-Diskussionen: Der sogenannte Ritterstein. Er diente als Aufstiegshilfe, um Pferderücken zu erklimmen.

So sieht der Ritterstein beim Landschloss Schlottermilch aus. Bild: Pius Amrein (Sursee, 2. Mai 2022)

Falls Sie sich nun aber einen Ritter in Vollmontur vorstellen, der hoch zu Ross in die Schlacht von Sempach zog, liegen Sie falsch. Denn erbaut wurde das Landschlösschen Schlottermilch erst 1679. Der Ritterstein wurde also nicht von Gestalten in Rüstungen, sondern von gut betuchten Besitzern des Jagdsitzes Schlottermilch genutzt.

Der Ritterstein befindet sich bei der Liegenschaft Schlottermilch 3 in Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 2. Mai 2022)

Doch eine Rückblende lohnt sich, denn auch im Mittelalter wurden Ritter nicht mit dem Kran auf den Pferderücken gehievt. Das können Sie beim nächsten Filmabend im Hinterkopf behalten. Denn einerseits waren Steigbügel in Europa ab dem zehnten Jahrhundert bekannt. Andererseits beweist ein mit dramatischer Musik unterlegtes Youtube-Video, dass Menschen in einer mittelalterlichen Plattenrüstung auch robben, sprinten und klettern können. Der «Ritter» war im Beispiel etwa gleichauf mit einem Soldaten und einem Feuerwehrmann in ähnlich schweren Ausrüstungen – also auch beweglich genug, um ein Pferd ohne Kran zu besteigen.

Pferde waren nur so gross wie Ponys

Ausserdem mussten die mittelalterlichen Ritter keine gigantischen Schlachtrosse erklimmen, wie uns dies Hollywood nahelegt. Gemäss National Geographic erreichten die Pferde selten eine Höhe von über 1.40 Meter – und entsprechen damit dem, was wir heute ein Pony nennen würden.

Im 17. Jahrhundert, als der Ritterstein beim Gut Schlottermilch gebaut wurde, war die Aufstiegshilfe aber relevant. Damals waren die Reittiere bereits ähnlich gross wie heutige Pferde. Mit dem praktischen Treppchen gelang es, das Pferd elegant und ohne Kraftaufwand für einen Ausflug ins Grüne zu besteigen.erdv

Sursees zweiter Bahnhof war im Gebiet Schlottermilch

Das Gut Schlottermilch war nämlich lange Zeit von Wiesenland umgeben, bevor sich die Stadt Sursee im 20. Jahrhundert ausbreitete. Die Stadt folgte damit der Sursee-Triengen-Bahn, die ab 1912 das Gebiet Schlottermilch durchquerte.

Die Sursee-Triengen-Bahn dampfte bei Schlottermilch vorbei. Bild: Archiv Sursee-Triengen-Bahn

Bis die Bahnstrecke 1978 an den Surseer Wald verlegt wurde, fuhren die Züge via Bahnhof Sursee Stadt. Davon ist nur das Restaurant Bahnhöfli übrig geblieben, das heute weit ab vom einzigen Surseer Bahnhof steht.

Die Autos halten Einzug

Nach dem Schienenverkehr kamen die Autos im Gebiet Schlottermilch an – und sie werden immer mehr. Dereinst soll der Kreisel der Vergangenheit angehören. Lichtsignale sollen den Verkehr regeln und den Bussen den Vortritt geben. Nach dem Ritterstein, den dampfenden Zügen und schliesslich dem Auto-Ärgernis steht dem Gebiet Schlottermilch damit das nächste «Mobilitäts-Level» bevor – die grün-rote Erleuchtung, sozusagen.

Die Lösung hat ihr Gutes: Vor einer roten Ampel kann gefahrlos über die seltsame «Schlottermilch» gegrübelt werden. Und bevor es grün wird, erinnert man sich vielleicht daran, einst diesen Artikel und damit die Namensbedeutung gelesen zu haben. Oder man hat immerhin die vage Eingebung, dass der Nachhauseweg hoch zu Ross doch auch schön wäre.

