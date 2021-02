Hingeschaut Der Seebach in Buttisholz hat einen 140 Meter langen Parkettboden Der Seebach beim Naturschutzgebiet Hetzligermoos ist nicht so unscheinbar, wie er auf den ersten Blick wirkt. Salome Erni 23.02.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Seebach ist der Ausfluss des Buttisholzer Soppensees. Ebenfalls bekannt ist er unter den Namen «Rohrbach» oder «Chräbsebach», letzteres wegen der Krebse, die vom See ins Fliessgewässer wandern. Der Bach führt zunächst zum Weiler Stettenbach, macht dort einen Knick und fliesst dann zum Hetzligermoos, wo er in die Rot mündet, welche sein Wasser weiter in die Wigger transportiert. Das Gewässer mag etwas unspektakulär klingen, doch der Seebach ist nicht wie alle anderen Bäche: Er fliesst manchmal zurück.