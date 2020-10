Serie Hingeschaut: Der verwahrloste Sodbrunnen in Beromünster erhält ein zweites Leben Lange Zeit war der Sodbrunnen beim heutigen Schlossmuseum in Beromünster nur ein Loch im Boden. Dann wurde er von einer Schulklasse wieder aufgebaut. Salome Erni 05.10.2020, 15.22 Uhr

Der Brunnen mit dem schmucken Ziegeldach versteckt sich an einem ruhigen Plätzchen und wird von einer Häuserreihe vom emsigen Treiben im Flecken Beromünster abgeschirmt. In seiner nächsten Umgebung steht das heutige Schlossmuseum. Ob der Brunnen ebenfalls so alt ist wie dieser 600-jährige Wohnturm, ist nicht bekannt.

Für eine lange Zeit fristete der Sodbrunnen ein unscheinbares Dasein. Da er nicht mehr in Betrieb war, wurden die Mauern abgetragen, bis nur noch ein Loch im Boden vom Brunnen zeugte. Mit einer schweren Betonplatte verdeckt, versandete er allmählich. Wasser konnte er seit Beginn des 20. Jahrhunderts keines mehr zu Tage fördern. Damals wurde nämlich der heute aufgelöste Bahnhof in Beromünster gebaut. Der ganz in der Nähe gelegene Schlossweiher musste dieser Umgestaltung weichen. Durch die Trockenlegung sank der Grundwasserspiegel erheblich, was auch dem Sodbrunnen zum Verhängnis wurde.

Der Sodbrunnen beim Schlossmuseum Beromünster. Bild: Pius Amrein (Beromünster, 17. Juli 2020)

Ein grosses Klassenprojekt

Die Geschichte könnte hier enden, doch im Jahr 1995 wurde dem Brunnen ein zweites Leben geschenkt. Der heutige kantonale Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf war damals an der Schule Beromünster als Lehrer tätig. Gemeinsam mit seiner dritten Realschulklasse nahm er sich dem Projekt an.

Ein Foto zeigt die Arbeiten am Brunnen. Bild: Vinzenz Graf (1995/ 1996)

Zuerst wurde ein funktionsfähiges, massstabgetreues Modell angefertigt. Dann wurde der Sockel gemauert, der Dachstuhl geschreinert, ein handgeschmiedetes Eisengitter angebracht und zu guter Letzt das Dach mit alten Ziegeln von einem der Stiftshäuser gedeckt. Auch die Umgebung erhielt einen letzten Schliff. Wie im Klassenbuch säuberlich dokumentiert wurde, unterstützten lokale Handwerksbetriebe die Klasse tatkräftig bei der Arbeit.

Im Klassenbuch wurde der Bau des Brunnens festgehalten. Bild: Vinzenz Graf (1995/1996)

Auch nach einem Vierteljahrhundert noch standhaft

Am 21. Juni 1996 war es dann so weit: In einer kleinen Einweihungsfeier mit Musik und Apéro wurde die mehrwöchige Bauzeit abgeschlossen. Insgesamt sei die Klasse laut Graf mehr als ein halbes Schuljahr damit beschäftigt gewesen und habe den Sodbrunnen in mehreren Fächern bearbeitet. Er ergänzt, dass das Projekt den Schülern und Schülerinnen nicht nur grossen Spass gemacht habe, sondern sie in Hinsicht auf die Berufswahl so auch viele Einblicke in verschiedene Handwerksberufe gewinnen konnten.

Eine genaue historische Umsetzung sei gemäss Graf nicht das Ziel gewesen. Trotzdem fühlt man sich beim Anblick des sechs Meter tiefen Brunnens, in vergangene Zeiten versetzt. Auch 25 Jahre nach der Entstehung ist die Brunnenkonstruktion gut in Schuss. Wüsste man nicht, dass der alte Sodbrunnen nur höchst selten Wasser führt, wäre man versucht, am Seil einen Eimer zu befestigen und die schwere Kurbel zu betätigen.