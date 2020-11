Serie Hingeschaut: Dieser Brunnen bei der Museggmauer in der Stadt Luzern «spöizt» Oberhalb der Luzerner Museggmauer steht der Spöizerbrunnen. Zu seinem kuriosen Namen kam er bei der Einweihungsfeier. Salome Erni 16.11.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In direkter Nachbarschaft mit den Museggtürmen steht an der Luzerner Schirmerstrasse ein grosses, lachendes Gesicht auf einem langen Hals. Aus dem Mund ergiesst sich Wasser in das darunterliegende, rechteckige Brunnenbecken. Es scheint fast, als würde ständig etwas Speichel aus dem geöffneten Mund laufen. Auch von hinten ist durch die ausgeschnittenen Augen ein Gesicht in der flachen, halbrunden Bronzeform zu erkennen.

Der Spöizerbrunnen in Luzern. Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. September 2020)

Das bronzene Gesicht wurde in einem Wettbewerb erkoren

Der Brunnen ist im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Schirmerstrasse entstanden. 1987 wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, an dem vier Künstler ihre Brunnen-Vorschläge mit Skizze und Modell präsentierten. Den Zuschlag für den Platz in der Nähe der Bramberg-Turnhallen erhielt Rolf Nyffeler mit seinem Projekt «Gesicht».

Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. September 2020)

Sein Konzept schien die Kommission überzeugt zu haben: Der Brunnen soll gemäss Nyffeler eine gewisse Intimität ausstrahlen. Diesen Effekt begründete der Bildhauer einerseits damit, dass er Maske und Trog eigenhändig modellierte und aus Bronze und Beton goss. Andererseits argumentierte er mit der «nicht monumentalen» Grösse des Brunnens. Dies mag angesichts des mehr als mannshohen Gesichts etwas erstaunen, doch das mit 50'000 Franken budgetierte Projekt gliedert sich tatsächlich gut in seine Umgebung ein. Der vor Ort zunächst aus Ton modellierte und anschliessend gegossene Brunnentrog könnte mit seiner massiven, rechteckigen Form sogar als Hommage an die Museggmauer gedeutet werden.

Wie der Brunnen zu seinem Namen kam

Der Künstler wünschte sich einen funktionalen Brunnen. Dass dieser aber nicht nur zum Trinken, Verweilen und Händewaschen einlädt, sondern auch zum Baden animieren soll, darauf nahm der damalige Stadtpräsident Franz Kurzmeyer Bezug. Er ermunterte bei der Einweihung im Mai 1989 alle Kinder zum Spielen im Brunnentrog, ermahnte aber gleichzeitig zur Rücksichtnahme auf alle, die ihre Ruhe auf den (damals noch zu errichtenden) Sitzbänken geniessen möchten.

Bereits am Apéro der Einweihungsfeier wurde dem noch jungen Brunnen ein neuer Name verliehen: «Spöizerbronne» tauften ihn die eingeladenen Gäste. Nyffeler sei mit dieser Bezeichnung einverstanden gewesen. Dass das aus dem Mund sprudelnde Wasser an Spucken oder eben «Spöize» erinnert, kann wohl niemandem verübelt werden.