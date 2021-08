Viscosuisse: Dieses Wandbild in Emmen zeigt Firmentreue

Hingeschaut Dieses Wandbild in Emmen zeigt Firmentreue An der Gerliswilstrasse 23 in Emmen prangt ein kunstvolles Sgraffito, das an die Industriegeschichte der Gemeinde erinnert. Initiiert wurde es von den Mitarbeitenden der Viscosuisse. Salome Erni 04.08.2021, 15.30 Uhr

In der Nähe des Seetalplatzes in der Gemeinde Emmen liegt das Viscosi-Areal, heute Heimat von unterschiedlichen Betrieben und der Hochschule Luzern. Ob die grauen Bauten bloss Industrie oder auch Industriecharme zeigen, liegt im Ermessen der Betrachtenden. Was jedoch feststeht, ist deren grosse historische Bedeutung für die Gemeinde. Denn die grosse Kunstseidenfabrik Viscosuisse brachte Anfang des 20. Jahrhunderts Schwung in die Industrialisierung der Vorortsgemeinde und beschäftigte im Jahr 1973 etwa 5'500 Mitarbeitende bei einer Produktion von 54'000 Tonnen.

Hingeschaut: Wandbild Gerliswilstrasse 23 bei der Kunstplattform Akku in Emmenbrücke Bild: Dominik Wunderli (Emmenbrücke, 27. Juli 2021)

Eines der Gebäude ist der Bau 716, welcher im Jahr 1952 angrenzend zum Verwaltungsgebäude als Speditionsgebäude errichtet wurde. Der erste Stock bot Platz für die «Kistenmacherei», wo eine Schreinerei die Verpackungen für den Export der Garn- und Kunstseidenspulen fertigte. Heute beherbergt das Industriegebäude die Kunstplattform Akku:

Ein Jubiläumsgeschenk

Karl Bühlmann, der Geschäftsführer des Kunst- und Kulturraumes, weiss über eine augenfällige Besonderheit des Gebäudes zu erzählen. An der Fassade prangt nämlich ein grosses, dunkles Wandbild. Dieses ist nicht etwa als nachträgliche Verschönerung entstanden, sondern schmückt die Gerliswilstrasse 23 seit dem Jahr 1956. Damals feierte die Viscosuisse ihr fünfzigjähriges Jubiläum, und die Direktion wurde anlässlich des Jubeltags von den Mitarbeitenden beschenkt – mit genau diesem Wandgemälde.

«... aus Arbeit in Treue wächst Freude empor ...» – dieses Lied fand sich 1956 in der Jubiläumsausgabe der betriebseigenen Viscose-Post und glorifiziert die Einstellung der Mitarbeitenden zu ihrem Arbeitgeber. Bild: Viscosuisse

Das Kunstwerk sei von den Angestellten als Dankeschön für die soziale Firmenkultur überreicht worden, so Bühlmann. Jede und jeder habe dazu beigesteuert, am Schluss seien über 10'000 Franken zusammengekommen. Beauftragt mit der Umsetzung wurde der damals berühmte Maler Adolf Herbst, der in Emmen geboren wurde und loszog, um sowohl in Paris als auch in Zürich zu arbeiten.

Der Herstellungsprozess bildlich dargestellt

Herbst schuf an der Fassade des Baus 716 ein Bild, welches «die liebevolle Arbeit aller für die Herstellung von Textilien» symbolisiere, so die Jubiläumsausgabe der Viscose-Post. Doch das Werk ist keineswegs eine technische Zeichnung, sondern eher ein fröhliches Durcheinander, wo auch Schmetterlinge ihren Platz haben. Der Künstler kratzte in der traditionellen Sgraffito-Technik weisse Linien in den dunklen Putz, ergänzt durch bordeauxrote, mintgrüne, blaue und maisgelbe Flächen.

Bild: Dominik Wunderli (Emmenbrücke, 27. Juli 2021)

Eine Tanne repräsentiert im Hintergrund des Wandbildes die Natur, das Ausgangsmaterial der Viscosuisse-Textilien. Im Zentrum betrachtet sich eine sitzende Dame im Spiegel, die gemäss der Viscose-Post die Empfängerin und Verbraucherin versinnbildlicht. Eine zweite Frau trägt ein fliessendes Stück Stoff in ihren Händen und symbolisiert so die Herstellung der Textilien. Unterhalb sitzt ein Kind mit Engelsflügeln als Sinnbild der Jugend und spielt mit dem losen Garn. Damit der besondere Anlass dieses Sgraffitos nicht vergessen geht, findet sich an der Fassade nicht nur das Jubiläumsjahr 1956, sondern ganz zuunterst auch die Inschrift «von den Werkangehörigen».