Littauer Kreuz zum Gedenken: Maul- und Klauenseuche in Luzern

hingeschaut Ein Littauer Kreuz zum Gedenken an den fliegenden Krebs – 1939 wütete die Maul- und Klauenseuche

Rinderwahnsinn, Tuberkulose, Lungenseuche, Tollwut, Rotz, Rinderpest, Schafpocken... Die Liste der Tierseuchen, die die Schweiz im Lauf der Jahre heimsuchten, ist lang. Bereits das älteste Luzerner Ratsbüchlein aus dem 14. Jahrhundert verbietet es, «siechendes» sprich erkranktes Vieh auf die Allmend zu treiben.

Besonders schnell übertragbar ist die Maul- und Klauenseuche (MKS), die 1514 in Venedig auftauchte und auch unter dem Namen fliegender Krebs, Zungenkrebs, Überzunge oder Zungenpresten bekannt ist. Binnen kurzer Zeit erkranken alle Tiere im Stall, obwohl die Sterblichkeit der erwachsenen Kühe, Schweine, Schafe und Ziegen nicht sehr hoch ist.

Ab dem Frühling 1937 zog ein Maul- und Klauenseuchezug durch ganz Europa. Zunächst wurden in der Schweiz nur lokale Ausbrüche registriert, doch 1939 grassierte das Virus im ganzen Land. Ein Luzerner Zeuge, der an diese Zeit erinnert, ist das Wegkreuz in Uchtern, an der Strasse zwischen dem Renggloch und Littau.

Gut sichtbar von der Strasse aus erinnert das Seuchenkreuz an die Maul- und Klauenseuche 1940. Bild: Nadia Schärli (Littau, 19. Februar 2022)

Landwirt Leo Waldvogel und sein Bruder Kapuzinerpater Anton Waldvogel errichteten es im Jahr 1939 gemeinsam, nachdem ihr Bauernhof von der Maul- und Klauenseuche verschont blieb.

Strenge Quarantäne in Seuchengebieten

Wenn «d’Süüchi» einen Betrieb traf, die ersten Tiere an Blattern im Maul, schmerzenden Klauen und Appetitlosigkeit litten, begann der Albtraum. Der Bauernhof wurde polizeilich abgeriegelt, die Einfahrt versperrt und eine Verbotstafel aufgestellt. Eine besondere Massnahme waren die «Seuchenteppiche» an den Eingängen. Meterbreit wurde Sägemehl aufgetragen, das ständig mit desinfizierender Natronlauge feucht gehalten werden musste.

1939 steckte die Impfung gegen MKS noch in den Anfängen. Bauernfamilien in den betroffenen Gebieten blieb nichts anderes übrig, als auf dem abgesperrten Hof auszuharren. Die Milch durfte wie alle anderen Produkte nicht mehr abgeholt werden und musste auf dem Hof in mühsamer Handarbeit zu Rahm und Butter verarbeitet werden. Selbst die Hofhunde mussten an die Kette. Infizierten Tiere wurden notgeschlachtet. Die dafür vorgesehenen Schlachthöfe kamen schweizweit an ihre Kapazitätsgrenzen. Danach galt es, die leeren Ställe zu desinfizieren, die Wände mit Kalk frisch zu weisseln, alle Kleider zu waschen, das Haus auszuräuchern.

1940 steht auf dem Kreuz als Jahreszahl des Seuchenzugs. Bild: Nadia Schärli (Littau, 19. Februar 2022)

Grosser MKS-Ausbruch in den 60er-Jahren

Der letzte Schweizer MKS-Fall wurde 1980 verzeichnet. Nach den grossen Seuchenzügen zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es 1965 und 1966 nochmals zu einem grossen Ausbruch in fast 1000 Beständen. Über ein Viertel der betroffenen Betriebe lagen im Kanton Luzern, besonders die Regionen Sursee und Willisau litten. Schweizweit wurden 1,7 Millionen Tiere mit fast 1000 Liter Impfstoff präventiv geimpft.

Je grösser der Punkt, desto mehr Seuchenfälle gab es in diesem Gebiet zwischen 1995 und 1966. Im Kanton Luzern häuften sie sich besonders. Bild: aus einem Bericht des eidgenössischen Veterinäramts, 1966

Auch damals herrschte striktes Ausgangsverbot, Kinder aus abgeriegelten Höfen durften die Schule nicht mehr besuchen. Selbst das bischöfliche Kommissariat Luzern dispensierte Personen, die das Vieh pflegten, vom Kirchgang. Die Fasnacht wurde auf ein Minimum beschränkt, Seuchenteppiche wieder installiert. Das gesamte Entlebuch isolierte sich erfolgreich mit einem Sägemehlstreifen an der Kantonsstrasse und Durchgangssperren für alle in der Landwirtschaft tätigen Personen.

Uchtern blieb ein zweites Mal MKS-frei

Der Littauer Hof Uchtern blieb zwar auch in den 60er-Jahren verschont, doch der ganze Betrieb war von der Aussenwelt abgeriegelt. So musste der Sohn der damaligen Landwirte über das Wochenende bei seiner Arbeitsstelle in Ruswil bleiben und konnte nicht zum elterlichen Hof heimkehren.

Unser Leser, der das Seuchenkreuz als Beitrag zur Serie Hingeschaut vorschlug, fragte sich, ob wohl einst auch Seuchenkreuze in Gedenken an die überstandene Coronapandemie errichtet werden. Möglich wäre es.

