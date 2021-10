Die Wandbilder der Luzerner Baselstrasse 3 zeigen Wandel

Hingeschaut Ein rassistischer Slogan aus der Kolonialzeit – und die bunte Realität der heutigen Baselstrasse An der Fassade der Baselstrasse 3 ist ein markantes Wandbild angebracht. Der Künstler hat hier – ohne es zu wissen – ein symbolträchtiges Statement gesetzt. Salome Erni Jetzt kommentieren 25.10.2021, 19.00 Uhr

Der Kasernenplatz in Luzern ist viel befahren und viel gesehen. So auch das Wandbild an der Baselstrasse 3, das aus der bunten Häuserzeile heraussticht:

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 25. Oktober 2021)

Zu sehen sind zwei detailreiche Hände in Schwarz-Weiss. Ein Auge mit schimmerndem, türkis Lidschatten blickt die Betrachtenden direkt an. Es ist das einzige farbige Element, denn Gesicht und Haare der abgebildeten Person sind zu einer schwarzen Fläche zusammengefasst. Zunächst ist das Bild einfach zu verstehen: Eine schwarze Frau, die ihr Gesicht mit beiden Händen verdeckt und zwischen den gespreizten Finger hindurch späht. Sie scheint die vorbeifahrenden Autos am Kasernenplatz, die Fahrradfahrenden und Wartenden an der Bushaltestelle gegenüber zu beobachten.

Erst auf den zweiten Blick irritiert, dass die Finger stellenweise verdeckt zu sein scheinen. Tatsächlich verläuft ein Streifen über das Bild und die ganze Hauswand. Auch das farbige Auge ist ein Teil dieser Montage.

Sir Taki, «Theresa» und das Gummi-Entli

Doch wie kam das Bild überhaupt an diese Wand? Die Antwort lautet Gummi-Entli. So hiess eine als Zwischennutzung konzipierte Galerie, die bis vor kurzem in diesem Haus beheimatet war. In einer Kooperation schuf der Schweizer Künstler Sir Taki das fünf mal sieben Meter grosse Wandbild. Er nennt es «Theresa».

Einige mögen sich vielleicht noch erinnern, dass das Porträt anfänglich bis an den Boden reichte. Unter dem leuchtenden Lidschatten war ein ebenso kräftig geschminkter, roter Mund:

In der Zwischenzeit blätterte das Trägermaterial – an die Hauswand gekleistertes Papier – ab, weshalb die Hälfte des ursprünglichen Digitalprints fehlt. Es brauche Mut, sein Werk inmitten der Öffentlichkeit seinem Schicksal zu überlassen, sagt der Künstler. Für kurze Zeit wurde dieser neue Freiraum von einem Graffiti bespielt, bevor die heutigen Nutzer der Baselstrasse 3 das Werk mit rosa Farbe überpinselten. Ein simpler Schriftzug weist nun auf ein «Scan-Center» hin.

Die Schminke passt zum bunten Leben im Quartier

Der Künstler Sir Taki setzte sich in seinem Werk mit der multikulturellen Umgebung der Baselstrasse auseinander. Die starken Kontraste und die kräftige Schminke passen zum bunten Leben im Quartier. «Sie sind eine Einladung zum Schauen und Reden», sagt er. Sir Taki will mit dem Werk das Zusammenleben thematisieren und auf den Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen anspielen. Dass er dafür eine digitale Montage nutzt, ist typisch für sein Schaffen.

Kaffeerösterei warb mit «Negerli»

Urs Häner ist ein Kenner der Baselstrasse und einer der Guides auf der Lokaltour «UntergRundgang». Die Baselstrasse 3 ist ein fixer Stopp auf diesen Quartierrundgängen. Für ihn ist das aktuelle Wandbild eine Fortsetzung der kontroversen Geschichte des Hauses. Ab 1852 war nämlich die Kaffeerösterei Hochstrasser am Baslertor beheimatet. Die Hausmischung des Traditionsunternehmens hiess jahrzehntelang «Negerli ganz fein». Ja, Sie haben richtig gelesen. Und zwar wurde dieser Name bis ins Jahr 2012 genutzt. Das dazugehörige «Negerli» war früher sowohl an der Fassade der Baselstrasse 3 als auch auf der Kaffeeverpackung abgebildet.

An derselben Wand, wo heute «Theresa» angebracht ist, war früher eine rassistische Karikatur zu sehen. Bild: Stadtarchiv Luzern (F2a/STRASSEN/BASELSTRASSE 03)

Gemäss Häner wurde die rassistische Karikatur vor gut zwanzig Jahren übermalt, weil ein Bauunternehmen die dortigen Räume bezog und selber Werbung platzieren wollte.

Dem Künstler Sir Taki war bei der Gestaltung des neuen Wandbilds die Vorgeschichte des Hauses nicht bewusst. Dass das Werk nicht nur mit der Umgebung, sondern auch mit der unmittelbaren Vergangenheit verschmilzt, ist somit ein Zufall. «Aber ein symbolträchtiger», sagt Häner und ergänzt: «Vielleicht steht das neue Bild sogar für einen Wandel in der Gesellschaft.»

