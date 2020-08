Serie Hingeschaut: Im Zentrum von Adligenswil wächst eine Säule aus dem Boden Die von Rolf Lüthi gestaltete Säule am Adligenswiler Gemeindehaus symbolisiert Entfaltung. Früher standen ihr fünf Findlinge zur Seite. Salome Erni 11.08.2020, 18.30 Uhr

Der Adligenswiler Gemeinderat kam mit einem besonderen Anliegen zu Rolf Lüthi: Er sollte ein Kunstwerk für das neue Gemeindehaus erstellen. Der Adligenswiler Bildhauer, Zeichner und Maler nahm sich der Aufgabe an. Bereits sein erster Entwurf wurde angenommen und er konnte sich an die Arbeit machen. Nach der Fertigstellung des Gemeindehauses wurde die von Lüthi gefertigte Säule im Jahr 1981 eingefügt.

Hingeschaut: Skulptur beim Gemeindehaus in Adligenswil.

Bild: Manuela Jans-Koch (Adligenswil, 24. Juli 2020)

Beim Eingang des Gemeindehauses breiten sich rote Kreise aus. Der ringförmig gepflästerte Platz erhebt sich in seinem Mittelpunkt zu einem grauen Sockel. Dieses Aufwärtsstreben symbolisiert das Wachsen aus der Erde. So lässt sich auch der Name der Skulptur «Entfaltung» erklären.

Aus dem Fundament windet sich die Granitskulptur mit ihren runden, geschwungenen Formen empor. Die Skulptur schmiegt sich eng an das an sich etwas fade, unaufgeregte Gemeindehaus. Die organischen Schwünge und Kurven stehen im Gegensatz zur geraden Architektur. Auch wenn der Säule aus Gotthardgranit keine tragende Funktion zukommt, scheint das Gebäude durch sie gestützt.

Die geschwungenen Formen schmiegen sich an die Hauswand. Bild: Manuela Jans-Koch (Adligenswil, 24. Juli 2020)

Findlinge verkörperten die Adligenswiler Quartiere

Zur Kunst am Bau gesellte der Adligenswiler Künstler fünf Findlinge, die vor der Skulptur lagen. Sie standen stellvertretend für die fünf Quartiere von Adligenswil und wurden von Lüthi «Raumzeit-Zeitraum Steine» genannt. Die Findlinge wurden aber verschoben und sind heute nicht mehr an ihrem ursprünglichen Platz.

Die Findlinge gehören zur Skulptur. Bild: Manuela Jans-Koch (Adligenswil, 24. Juli 2020)

43'000 Franken liess sich die Gemeinde die künstlerische Verschönerung des neuen Gebäudes kosten. Offenbar ein Erfolg: Wie Hans Meier sagte, sei ihm niemand bekannt, der über das Kunstwerk «geschumpfen» hätte. Die Reaktionen der Bevölkerungen seien durchwegs positiv gewesen. Obwohl der Künstler Lüthi 2015 über 80-jährig verstarb, dauert sein in Granit gemeisseltes Werk fort.

