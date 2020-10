Hingeschaut: Dieser wuchtige Mann wacht über den Sempachersee Im Seepark Sempach steht «Der Wächter vom Sempachersee». Die wuchtige Holzskulptur entstand im Wald aus einem einzigen Baumstamm. Salome Erni 14.10.2020, 15.00 Uhr

Der Wächter vom Sempachersee ist nicht etwa klein und schmächtig. Nein, er ist rund zweimal so gross wie ein Mensch und mindestens doppelt so breit. Hüftbreit und leicht in den Knien steht er da, die Hände auf Höhe der Genitalien in der Mitte beisammen. Mit leicht geöffnetem Mund scheint er in die Ferne zu schauen, die Augenbrauen sorgenvoll zusammengezogen. Mit seiner Wachsamkeit steht er im Gegensatz zu seiner Umgebung; schliesslich ist im Sempacher Seepark die Stimmung grundsätzlich sehr entspannt.

Er wacht über den Sempachersee. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 10. September 2020)

Eine silberne Plakette auf dem Fuss des Kolosses gibt Hinweise auf seinen Ursprung. 2007 wurde er vom damals in Sempach lebenden Künstler Francesco Meierhofer geschaffen. Alles Weitere bleibt ungewiss: Weder die Gemeindeverwaltung Sempach noch das Archiv besitzen Dokumente zu dieser doch relativ jungen Statue. Auch der Sempacher Künstler Urs Heinrich weiss kaum etwas darüber. Er kann sich aber erinnern, dass es kein Auftragswerk, sondern eine Schenkung von Meierhofer an die Gemeinde war. Der Wächter habe damals polarisiert, die Meinungen über die Holzskulptur seien weit auseinandergegangen.

Entstehung eines Riesen

Auf dem Flickr-Account des Künstlers Meierhofer ist die Entstehung der riesigen Holzskulptur mit Fotografien dokumentiert. Um den ursprünglichen Baumstamm umfangen zu können, hätte es wohl mindestens drei erwachsene Personen gebraucht. Deshalb erstaunt es auch nicht, dass der Bildhauer sein Kunstwerk direkt im Wald fertigte. Mit der Kettensäge rückte Meierhofer dem Baum zu Leibe: Zuerst schuf er die Beine, dann die Arme, den Oberkörper und zuletzt den Kopf mit dem Gesicht. Immer grösser wurde der Sägemehlhaufen zu Füssen des Wächters.

Nach seinem Transport an den Sempachersee wurde der monumentalen Holzskulptur die Obacht über den Sempachersee aufgetragen. Dabei scheint «Der Wächter vom Sempachersee» nicht nur in der Lage, Gefahren von weitem zu erspähen, sondern diesen auch entschieden in den Weg zu treten. Obwohl das Holz bereits etwas verwittert ist, steht der Wächter noch heute solide auf seinem Sockel.

