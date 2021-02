Hingeschaut Haben Sie Schlafprobleme? Diese sieben Schläfrigen helfen In Kottwil steht die kleine Siebenschläfer-Kapelle. Hier suchten Gläubige Hilfe bei Schlafproblemen, doch die Sieben Schläfer geben auch Hinweise zum Wetter. Salome Erni 09.02.2021, 15.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur rund zwei Quadratmeter gross ist die Siebenschläfer-Kapelle in Kottwil, die bei einer Strassenkreuzung im Weiler Seewagen steht. Sie hat wenig mit pelzigen Tierchen im Winterschlaf zu tun. Vielmehr geht sie – wenig überraschend – auf eine christliche Überlieferung zurück.

Die Geschichte, welche unter verschiedenen Versionen bekannt ist, erinnert an Dornröschen und geht folgendermassen: Während einer Christenverfolgung im Römischen Reich sollen sich sieben junge Männer in einer Höhle versteckt haben, die in der Folge zugeschüttet wurde, um sie darin einzuschliessen. Anstatt daran zu sterben, fielen die Jünglinge in einen jahrhundertelangen Schlaf und wachten erst auf, als ein Bauer in der Nähe einen Schafstall errichten wollte und so den Eingang freilegte.

Hingeschaut Mit der Serie «Hingeschaut» geht die Redaktion in unregelmässigen Abständen Fundstücken im Kanton Luzern nach. Haben Sie selber einen Input? Kennen Sie ein Fundstück, über welches unsere Zeitung berichten könnte? Dann melden Sie sich unter online@luzernerzeitung.ch

Hilfe bei Schlafproblemen

Als Heilige wurden die «Sieben Schläfer von Ephesos» insbesondere bei Schlafstörungen aufgesucht, waren sie doch offenbar Experten im Ein- und Durchschlafen. Früher brachten die Menschen aus diesem Grund Kerzen zum Kottwiler «Schlofchäppeli» und zündeten sie abends an. Die Verehrung der Sieben Schläfer war besonders im Barock populär und so erstaunt es nicht, dass die Kottwiler Kapelle im 17. Jahrhundert gebaut wurde.

Die Siebenschläfer-Kapelle bei Seewagen Bild: Manuela Jans-Koch (Kottwil, 07. Januar 2021)

Auch punkto Wetter zählte man auf den Rat der Sieben Schläfer. So gibt es die jahrhundertealte Wetterregel, dass es bei Niederschlag am Siebenschläfertag, dem 27. Juni, danach sieben weitere Wochen regne. Gemäss Meteorologen trifft diese Regel erstaunlich häufig ein. Dies, weil sich zwischen Ende Juni und Anfangs Juli die Grosswetterlage stabilisiere und sich erst im August wieder massgeblich verändere.

Ein Eremit gestaltete die Tonfigur

Noch heute findet jährlich ein Gottesdienst bei der vor einigen Jahren renovierten Kapelle statt – im Freien, versteht sich, da das Gebäude nicht begehbar ist. Vielmehr steht im Innern eine Terrakotta-Skulptur, die die Sieben Schläfer darstellt. Durch die bogenförmige Öffnung lassen sich die Gestalten ausmachen, die schläfrig an der Wand lehnen oder in sitzender Position einnickten.

In der Kapelle sind auch die sieben Schläfer zu entdecken. Bild: Manuela Jans-Koch (Kottwil, 07. Januar 2021)

Erschaffen wurden sie vom Eremiten Michael Achermann, der zunächst als Waldbruder in Menzberg und später in der Eremitenklause in Luthern-Bad lebte. Er erschuf bis zu seinem Tod im Jahr 1872 einige Heiligenfiguren, die noch heute beispielsweise an den Kirchenfassaden von Hergiswil, Reiden, Malters und Dagmersellen zu sehen sind. Jene Skulptur in Kottwil ist mit 13 Zentimetern Höhe dabei eine vergleichsweise kleine.