Serie Hingeschaut: In Altbüron erinnert ein Bahndamm an die Eisenbahnlinie, die es nie gab In Altbüron sind heute noch Überreste einer Zuglinie sichtbar, die nie zu Ende gebaut worden ist. Beim Projekt der Eisenbahnlinie von Langenthal nach Wauwil ging es weniger um die Erschliessung des Luzerner Gebiets und mehr um eine schnelle Anbindung an den Gotthardtunnel. Salome Erni 19.08.2020, 05.00 Uhr

Im September 1873 wurde beschlossen, eine Eisenbahnlinie zwischen Langenthal und Wauwil zu bauen. Die geplante Strecke umfasste fast 21 Kilometer und für das Projekt waren die vier Stationen St. Urban, Altbüron, Ebersecken und Schötz angedacht. Zur Umsetzung wurde ein über zwei Kilometer langer Tunnel benötigt.

Der Bahndamm in Altbüron prägt noch heute das Landschaftsbild – obwohl er seinen Zweck nie erfüllen konnte. Bild: Pius Amrein (Altbüron, 28. Juli 2020)

Der Bau begann, man war daran, den Staltentunnel auszuheben und stückweise auszumauern. Das herausgeholte Material diente zur Aufschüttung der Bahndämme in Altbüron und Ebersecken. Bis zu 800 Arbeiter – vor allem aus Italien – waren vor Ort beteiligt. Passend zur neuen Eisenbahnlinie wurden zudem das Kurhaus Bellevue und ein Bahnhofsrestaurant in Schötz erbaut.

Für die Aufschüttung des Bahndamms wurde Material aus dem Tunnelbau verwendet. Bild: Pius Amrein (Altbüron, 28. Juli 2020)

Dann geschah das Unerwartete: das Projekt wurde gestoppt. 1875 bahnte sich eine Wirtschaftskrise an, die vielen privaten und kantonalen Eisenbahnunternehmen gerieten in Geldnot – so auch die zuständige Schweizerische Centralbahn SCB. Offiziell hat man verlauten lassen, dass der Bau nur vorübergehend unterbrochen werde. Die Begründung war gemäss Oberaargauer Jahrbuch aus dem Jahr 2001, dass man zu schnell fertig sei, bevor die Gotthardstrecke überhaupt eröffnet werde. Offensichtlich wurde das Projekt aber nie mehr realisiert, obwohl bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts davon gesprochen wurde.

Langenthal-Wauwil Bahn sollte Verbindung zum Gotthard optimieren

In den 1870er-Jahren entstanden in der ganzen Schweiz Eisenbahnlinien. Die vielen privaten und kantonalen Eisenbahnunternehmen waren in einem erbitterten Konkurrenzkampf. In diese Zeit fiel der Entscheid, einen Gotthardtunnel zu bauen.

Als Konsequenz versuchten die verschiedenen Bahnunternehmen, möglichst kurze Wege zum Gotthard zu finden, um diese neue Verbindung zu nutzen und sich selbst optimal zu positionieren. Die SCB wollte mit der Langenthal–Wauwil Bahn ihre beiden Strecken Bern–Olten und Olten–Luzern verbinden, so steht es im Jahrbuch des Oberaargaus. Damit hätte der Weg verkürzt und der Knotenpunkt Olten umgangen werden können. Die Erschliessung des Luzerner Gebiets hatte hingegen kaum Bedeutung.

Ein Tunnel, Dämme und Erdaufschüttungen bleiben

Durch neu gebaute Bahnlinien wurde das Projekt der Bahnstrecke Langenthal–Wauwil überflüssig. Aber auch fast Hundert Jahre später sind die Spuren der Eisenbahn deutlich zu sehen: Neben dem begonnenen Tunnel wird die einst geplante Strecke noch heute von Dämmen und Erdaufschüttungen gesäumt.

Auf der Drohnenaufnahme ist der Bahndamm deutlich zu sehen. Bild: Pius Amrein (Altbüron, 28. Juli 2020)

Die Gemeinde Altbüron nutzt den westlichen Teil des Tunnels jetzt als Wasserreservoir. Wie Christian Barmettler auf seiner Eisenbahnwebsite zu berichten weiss, habe man auch ein Obstlagerkeller, eine Champignonzucht oder eine militärische Lagerstätte in Erwägung gezogen. Alt Bundesrat Stämpfli habe den Vorschlag gemacht, Gedenksteine mit einem Hinweis an zukünftige Archäologen aufzustellen: «Hier liegt begraben der Übermut einer einst blühenden Eisenbahngesellschaft.»