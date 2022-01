In den Ohmstaler Felsenkeller gibt es Spuren von Meeresboden

Hingeschaut In den Ohmstaler Felsenkellern gibt es Spuren von Meeresboden Auf dem Oberhof in der Gemeinde Schötz gibt es Felsenkeller, die – so wird erzählt – einst als Wohnungen genutzt wurden. Sie warten auch mit einer geologischen Besonderheit auf. Salome Erni Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Man stelle sich Niederwil in der Gemeinde Schötz unter Wasser vor. Also nicht überflutet, sondern bedeckt von einem flachen Meer mit allem, was dazugehört – inklusive Haifischen. Es dürfte etwas schwerfallen.