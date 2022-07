Hingeschaut In Schötz kreuzen sich zwei Flüsse – dafür gibt es zwei Seen weniger Die Ron untertunnelt die Wigger bei der Ronmühle in Schötz. Diese besondere Lösung dient seit Mitte des 19. Jahrhunderts zur Entwässerung des Wauwilermoos. Salome Erni 2 Kommentare 26.07.2022, 17.00 Uhr

Die Ron fliesst bei Schötz in einem Kanal unter der Wigger durch und mündet dann wieder in die Wigger hinein. Im Bild sieht man den Tunnel, in welchem die Ron unter der Wigger durchfliesst. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 28. Juni 2022)

Die Ron fliesst unter der Wigger. Dieser Satz ist korrekt. Ebenfalls korrekt ist: Die Ron fliesst in die Wigger. – Wie bitte? Grund für die paradoxe Gewässersituation in Schötz ist die sogenannte Untertunnelung der Wigger. Die Ron, die Entwässerung des Mauensees, fliesst nämlich bei der Ronmühle als Kanal unter dem Flussbett der Wigger durch, bevor sie 300 Meter stromabwärts in ebendiesen Fluss mündet.

Das Bild zeigt die Mündung der Ron in die Wigger. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 28. Juni 2022)

Den Grund für diese ungewohnte Lösung verdanken wir der Eiszeit vor über 20'000 Jahren. Der Reussgletscher breitete sich damals bis nach Egolzwil und Schötz aus und hinterliess an seinem Ende eine halbrunde Moräne. Als sich der Gletscher zurückzog, sammelte sich hinter diesem Hügel das Schmelzwasser und es bildete sich der Wauwilersee.

Überall, wo der Gletscher während seines Rückgangs länger verharrte, bildeten sich Moränen und dahinter Seen und Sümpfe. So entstand zwischen Schötz und Sursee nicht nur der Wauwilersee, sondern auch ein See im Hagimoos und der Mauensee.

Der See muss weg

Im 19. Jahrhundert wurden die Seen zum Ärgernis. Damals dachte man nicht daran, die Seen als «Wauwiler-Beach» oder «Wasserspass-Eldorado Hagimoos» zu vermarkten. Vielmehr sah man die sumpfigen Landstriche, die Überschwemmungen und das landwirtschaftliche Potenzial, das unter der Wasseroberfläche wartete. Die Luzerner Regierung beschloss deshalb 1839, dem Wauwilersee ein Ende zu bereiten, und entwässerte ihn ab den 1850er-Jahren.

Hier kommt die Untertunnelung der Ron wieder ins Spiel: Denn dieser Fluss durchquert und entwässert die Ebene. Um sie trockenzulegen, wurde die Ron bereits Mitte des 19. Jahrhunderts um einige Meter tiefer gelegt und kanalisiert. Damit der Fluss trotzdem in die Wigger einmünden konnte, baute man einen Betontunnel unter deren Flussbett hindurch. Seither «untertunnelt» die Ron die Wigger, bevor die beiden Gewässer zusammenfliessen.

Die Ron wird zum zweiten Mal korrigiert

Doch die Arbeit war mit der Verlandung der Seen noch nicht getan, denn grosse Teile des Wauwiler- und Hagimoos waren nun Sumpfland. Im Zweiten Weltkrieg, als im Zuge der «Anbauschlacht» der Ausbau der Landwirtschaftsflächen in den Fokus rückte, wurde die Ron erneut korrigiert. Diesmal halfen internierte ausländische Soldaten mit. Es folgten bis in die 70er-Jahre unzählige Drainageröhren, Kanäle und Entwässerungsgräben, um dem Sumpfland der beiden ehemaligen Seen im Wauwiler- und Hagimoos Herr zu werden – mit dem Preis, dass wertvoller Lebensraum und fruchtbare Erde verloren gingen.

Doch trotz der zweimaligen Ronkorrektur gab es immer wieder Überschwemmungen, die Ernten vernichteten. Schuld daran ist das flache Gefälle. Denn die Ron tritt bei 504 Meter über Meer aus dem Mauensee aus und mündet nur vier Höhenmeter tiefer in die Wigger. Führt Letztere Hochwasser, kann es zum Rückstau der Ron kommen.

Bei Unwettern lässt sich der Zusammenfluss stromabwärts der Untertunnelung beobachten. Dann fliesst das klare Wasser der Ron mit dem trüben Wasser zusammen, dass die Wigger aus dem Entlebuch bringt.

